Domenica 13 ottobre torna la festa di via Vanchiglia con bancarelle, negozi aperti e animazione

Torna la festa in via Vanchiglia

Una domenica di festa in piena regola: è quella che aspetta via Vanchiglia per il 13 ottobre, quando la strada chiuderà al traffico per ospitare la tradizionale Festa di Via.

Un'area commerciale a cielo aperto

Dalle 9 alle 19, la principale arteria del quartiere Vanchiglia si trasformerà in un'area commerciale a cielo aperto con negozi aperti, bancarelle di artigianato, vintage, operatori dell'ingegno e prodotti tipici. L'evento, organizzato dall'Associazione Operatori Economici Via Vanchiglia con la collaborazione di Federvie Piemonte e il patrocinio della Circoscrizione 7 di Torino.

Spettacolo e animazione

Nel corso della giornata sono previsti anche momenti di spettacolo e animazione in collaborazione con le associazioni del territorio, sportive e non.