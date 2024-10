Piazza Bernini, uomo in fuga getta nella spazzatura un "bottino" di gioielli e 123mila euro in contanti

Tutto è cominciato intorno alle 15 di un piovoso pomeriggio, quando una volante ha notato, nei pressi di piazza Bernini, un'auto con un fanalino rotto. Quando i poliziotti si sono avvicinati per controllarla, hanno visto un giovane con un voluminoso zaino a tracolla scendere velocemente e imboccare via Cialdini a passo svelto. Gli agenti lo hanno seguito e, svoltato l'angolo, si sono accorti che nel frattempo si era disfatto dello zaino.

Incredibile "bottino" recuperato dalla polizia all'interno di uno zaino gettato in un cassonetto dell'immondizia vicino a piazza Bernini da un uomo in fuga. Dentro c'erano 123mila euro in contanti e diversi gioielli di ingente valore.

Una volta raggiunto, l'uomo, un rumeno di 28 anni, è stato perquisito, pur tentando più volte la fuga anche durante il controllo. Poco distante, all'interno di un cassonetto della raccolta rifiuti, i poliziotti hanno ritrovato il voluminoso zaino: con grande sorpresa al suo interno c'erano migliaia di banconote, per un totale di circa 123.000 euro, oltre ad alcuni gioielli. Per il giovane, che non ha saputo fornire alcuna giustificazione in merito al possesso dei beni, è scattata la denuncia per ricettazione.