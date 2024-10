Pepe Unchained sarà il vero successore di PEPE?

Pepe, uno dei meme più iconici al mondo, ha fatto un ingresso trionfale nel mercato delle criptovalute. Introdotto nell'agosto 2023, il prezzo iniziale di questa criptovaluta era di $0,0000001901. A marzo 2024, il valore è schizzato a $0,00001003 e il 27 maggio 2024 ha raggiunto il suo massimo storico di $0,00001717. Attualmente, dall'inizio di ottobre 2024, Pepe si assesta a $0,00001023. Ma non è solo il prezzo a catturare l'attenzione dei fan delle cripto: c'è grande curiosità anche per lo sviluppo di Pepe Unchained. Potrebbe esserci un'altra criptovaluta di successo legata a Pepe all'orizzonte?

Un nuovo progetto promettente: Pepe Unchained

Negli ultimi tempi, molte meme coin hanno guadagnato popolarità, grazie a un notevole aumento dei loro prezzi. Book of Memes, Shiba Inu, Bonk e Dogecoin hanno visto impennate che hanno portato a profitti interessanti. E dato che tutte queste meme coin si trovano ancora lontane dai loro massimi storici, molti continuano a investire. Le prospettive per il mercato delle criptovalute sembrano positive, il che potrebbe favorire anche un recupero delle meme coin. Questo significa che chi decide di investire ora ha buone possibilità di ottenere guadagni significativi.

Tuttavia, non tutte le meme coin presenti negli exchange sono raccomandabili. Ci sono infatti alcune criptovalute che sono ancora in fase di presale o prevendita. Una di queste è Pepe Unchained. E, come già detto, non si tratta di Pepe, poiché questa criptovaluta è già stata quotata negli exchange.

Cosa rende Pepe Unchained così interessante

Quanto sarà promettente Pepe Unchained e il token PEPU? Negli ultimi mesi, Pepe Unchained ha costruito una comunità enorme e molto attiva. Per molti osservatori del settore cripto, il token PEPU sembra estremamente promettente e potrebbe registrare significativi aumenti di prezzo. Tuttavia, PEPU deve ancora essere quotato su un exchange; al momento, è disponibile solo in prevendita.

Ma cosa rende PEPU così interessante? In particolare, si tratta di un progetto che ha il potenziale di apportare cambiamenti sostenibili nel mercato delle criptovalute. L'obiettivo è creare un ecosistema autonomo. Pepe Unchained ha quindi ambizioni elevate, puntando sulla blockchain di Layer 2 di Ethereum, molto apprezzata nella comunità cripto. Ma perché è così popolare?

Da un lato, offre una maggiore scalabilità, dall'altro, ha beneficiato di notevoli progressi tecnici. La blockchain di Layer 2 sfrutta la robustezza e la sicurezza della rete Ethereum, combinando alta scalabilità con costi di transazione molto più bassi rispetto alla blockchain principale. Questa tecnologia è alla base di molti altri progetti cripto, ma finora non esiste alcun progetto che si avvicini ai traguardi pianificati da Pepe Unchained.

La roadmap: tre fasi, la prima è già completata

Per portare Pepe Unchained all'attenzione del pubblico e attrarre nuovi investitori, il team si sta concentrando sui social media. L'obiettivo è far conoscere Pepe Unchained anche al di fuori del mondo cripto. Inoltre, il marketing sui social è efficace senza richiedere costi eccessivi.

Esiste anche una roadmap che spiega come Pepe Unchained si prepara per il mercato delle criptovalute e quali obiettivi devono essere raggiunti.

La roadmap è suddivisa in tre fasi. La prima è già stata completata, e attualmente ci troviamo nella seconda fase.

Nella prima fase, è stato lanciato il sito web, avviata la campagna pubblicitaria e aperta la prevendita.

Nella seconda fase, il marketing verrà intensificato per aumentare la visibilità. La fase finale, che inizierà al termine della seconda fase, segnerà l'avvio dell'ecosistema e la quotazione del token sugli exchange di criptovalute.

Inoltre, è previsto anche un programma di staking, rivolto principalmente a chi investe a lungo termine.

Quanti token ci saranno?

Saranno emessi 8 miliardi di token, con una struttura deflazionistica. Questi token saranno divisi in sei categorie. La maggior parte, ovvero 2,4 miliardi (il 30% del totale), sarà destinata alla categoria "Staking". L'idea è di incentivare gli investitori a mantenere i loro token, prevenendo vendite rapide che potrebbero far scendere il prezzo.

Il 20% dei token PEPU sarà disponibile nella prevendita. Un ulteriore 10% sarà destinato alla fornitura di liquidità una volta quotato, per garantire una rapida esecuzione degli ordini.

Per il marketing, sarà riservato un altro 20% dei token PEPU. La campagna pubblicitaria si concentrerà principalmente sui social media, ma sono previsti anche metodi più tradizionali come articoli su siti di notizie e annunci su Google.

Infine, un altro 20% sarà destinato al finanziamento del progetto e alla liquidità dell'ecosistema, includendo anche un margine per gli sviluppatori che si occupano della realizzazione e della sostenibilità dell'ecosistema.

Ecco come acquistare PEPU

Si possono acquistare i token PEPU solo tramite il sito ufficiale del progetto, che è stato lanciato nella prima fase. Una volta che visitata la pagina di Pepe Unchained, si può investire nel progetto. Prima di tutto, bisogna trovare un wallet compatibile e collegarlo alla piattaforma. Dopo aver fatto la connessione, si può inserire l'importo che si desidera investire. Il pagamento può essere effettuato in Ethereum o in USDT.