Torino lotta, ma Cantù ha la meglio: terzo Ko per la Reale Mutua

La Reale Mutua Basket Torino esce sconfitta - ma a testa alta - dal parquet del PalaDesio, superata dall’acqua San Bernardo Cantù per 72-68. I gialloblù, nonostante la sconfitta, mettono in campo una prova sontuosa, non concedendo niente agli avversari in una gara equilibrata per 40’. Fantastica prestazione di Kevion Taylor, autentico mattatore del match e trascinatore di Torino con 29 punti (7/10, 4/6); bene anche il connazionale Ajayi che segna a referto 9 punti e 10 rimbalzi e Matteo Montano, che con il suo 50% da 3 (3/6) mette per la prima volta la doppia cifra accanto al suo nome (12).Non c’è troppo tempo per pensare alla sconfitta, però, Torino torna in campo mercoledì sera per la sfida contro Brindisi e l’ex capitano De Vico.

CRONACA

Torino vuole scacciare via l’immagine della disastro interno contro Udine e parte fortissimo: Taylor-AJayi mettono a segno i primi canestri della partita per il 6-0 gialloblù. I padroni di casa si sbloccano dopo 4’ abbondanti e suonano la carica con Mcgee che ribalta la situazione e segna il primo vantaggio biancoblù (11-9). Sul finale di quarto la squadra di Brienza prova anche una minifuga, ma Montano è bravo dalla lunga distanza a tenere a bada i brianzoli e la prima decina si chiude sul 16-14.

Il secondo quarto inizia con la mano ancora calda di Montano che vale il +4 per la squadra di coach Boniciolli (19-23). La San Bernardo si rifugia in time out, ma all’uscita dalle panchine c’è ancora tanta Torino ed il gap si allunga fino al +7 (22-29). Come nella prima decina è ancora Mcgee a suonare la carica, ma questa volta il nuovo vantaggio canturino è firmato dalla tripla dell’estone Riismaa (32-32). La Reale Mutua non ci sta e prima dell’intervallo lungo riesce a mettere il naso avanti con Landi e Taylor (36-37).

Nella ripresa parte ancora forte Torino, ma per i padroni di casa sale in cattedra un grandissimo Riccardo Moraschini (ancora in ombra nelle prime uscite di campionato), che con 10 punti consecutivi permette ai suoi di guadagnare il terzo parziale e andare agli ultimi 10’ sul +3 (57-54).

L’ultima frazione è decisiva: Torino mette la frecce ed effettua il sorpasso con il solito Taylor (61-63), Cantù tira fuori i muscoli e prova a chiudere il match colpendo a ripetizione dalla lunga distanza con Mcgee e Valentini (67-63). La squadra di coach Boniciolli non sembra essere impensierita dal talento balistico degli avversari e con Landi trova il -1 (69-68) a 60’’ dal termine del match. Il canestro di Possamai quando mancano solo 40’’ e la difesa degli ultimi possessi di Cantù, però, impediscono ai torinesi di ri-trovare la gioia dei due punti. Finale 72-68.

Acqua San Bernardo Cantù - Reale Mutua Basket Torino 72-68 (16-14, 20-23; 21-17, 15-14)

Cantù: Riisma 8, De Nicola 5, Basile 8, Mcgee 19, Piccoli 2, Possamai 8, Moraschini 10, Beltrami NE, Burns 4, Valentini 8, Viganò NE. All. Brienza

Torino: Ajayi 9, Schina 3, Landi 5, Montano 12, Taylor 29, Ladurner, Ghirlanda, Gallo 2, Severini 8, Seck. All. Boniciolli