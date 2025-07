Ventimiglia: nessuna notizia di Alain, le indagini si concentrano sulla villetta dove sarebbe arrivato ieri

Sono circa 120 le persone, tra forze dell'ordine, protezione civile e semplici volontari, che stanno cercando il piccolo Alain, 5 anni di origini Filippine ma nato a Torino, scomparso da ieri sera, mentre si trovava al camping 'Por le mar' di Latte, frazione di Ventimiglia.



Ma le indagini degli inquirenti si stanno focalizzando sulla villetta, che si trova nelle immediate alture di Latte, dove il bimbo sarebbe arrivato dopo la scomparsa.

Ed è un giallo quello che i genitori del bambino stanno vivendo insieme agli inquirenti. Questa mattina sono intervenuti alla villa tre cani per cercare indizi di Alain. Due di questi avrebbero dato riscontri positivi e, proprio per questo, Carabinieri e Guardia di Finanza stanno controllando ogni singolo particolare.

Sono stati interrogati i proprietari della villetta, che sembra abbiano rilasciato dichiarazioni discordanti tra loro, su quanto accaduto da ieri sera. Ascoltati anche alcuni vicini, per capire se abbiano visto o sentito qualcosa.



Nel frattempo, dopo aver eseguito tutta una serie di controlli all'interno della villetta, i Carabinieri hanno portato via uno dei residenti anche se non indagato. Non è escluso che possa essere stato portato in caserma a Ventimiglia per essere interrogato.

Intanto i genitori di Alain rimangono all'interno della villetta, in attesa di notizie del proprio figlio. Al momento gli inquirenti rimangono abbottonati sulle indagini svolte. Per ora il mistero continua ad avvolgere il caso e rimane l'angoscia per le sorti di un bambino di 5 anni che non si trova.