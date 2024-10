Beinasco onora il ricordo dei suoi defunti risistemando i due cimiteri cittadini

Il sindaco Daniel Cannati ha sottolineato il valore di questi interventi: "Il miglioramento dei luoghi del ricordo sono un tassello fondamentale del piano straordinario delle manutenzioni, che abbiamo messo in campo dal primo giorno di mandato. Abbiamo in programma nei prossimi anni altri importanti interventi per migliorare il decoro e la dignità dei cimiteri di Beinasco: per alcuni è “solo” manutenzione, per noi è questione di rispetto".