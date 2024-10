Rivoli lancia alla primaria Cavour il progetto “Scuola Senza Zaino”

Martedì 15 ottobre, alle ore 9.30, si terrà presso la Scuola Primaria Cavour dell'istituto comprensivo Piero Gobetti l’inaugurazione della nuova “Scuola Senza Zaino”.

Questo innovativo progetto educativo segna un passo significativo per la comunità scolastica di Rivoli, mirato a trasformare l’ambiente didattico in uno spazio più accogliente e funzionale per le nuove generazioni.

La presenza del sindaco Alessandro Errigo e dell’assessore all’Istruzione Lidia Zanette, che parteciperanno all’inaugurazione, sottolinea l’importanza dell'iniziativa per il territorio e il supporto della città alle iniziative scolastiche.

Il progetto “Scuola Senza Zaino” si basa su tre valori fondamentali: responsabilità, ospitalità e comunità, con l’obiettivo di creare uno spazio educativo moderno e inclusivo, dove ogni alunno è protagonista. Grazie all’acquisto di nuovi arredi e alla ristrutturazione degli spazi, la scuola si propone di offrire un ambiente che favorisce la condivisione e la partecipazione attiva.

“La scuola ha il compito di fornire un’istruzione di qualità e ambienti che favoriscano l’apprendimento - dichiara l’assessore Lidia Zanette - “Questa è una delle proposte che mettiamo in campo perchè desideriamo garantire che le aule diventino veri e propri laboratori di crescita e collaborazione, confermando il ruolo vitale della scuola all’interno della comunità di Rivoli.”

“L’inaugurazione della Scuola Senza Zaino alla Primaria Cavour è un passo importante per la nostra comunità. - afferma il sindaco Alessandro Errigo - Siamo orgogliosi di sostenere iniziative come questa, che rendono la scuola un luogo di crescita e collaborazione.”

La nuova Scuola Senza Zaino rappresenta un esempio di come l’istruzione possa essere ripensata, creando una scuola che sia davvero a misura di bambino, e in cui le famiglie e gli insegnanti lavorino insieme per costruire una comunità scolastica più forte e coesa.