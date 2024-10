Un ‘armadietto intelligente’ per le pratiche del Comune di Luserna San Giovanni

È stato posizionato all’esterno del palazzo comunale per essere utilizzato 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Il Comune di Luserna San Giovanni ha installato uno ‘smart locker’, ovvero un ‘armadietto intelligente’ al servizio di chi deve ritirare delle pratiche comunali o le tessere dei rifiuti. La novità è stata introdotta soprattutto per far fronte a questa nuova necessità. Con l’attivazione dei cassonetti che si aprono con tessera, ogni contribuente Tari deve averne una per poter conferire i rifiuti. Dopo la distribuzione iniziale alla popolazione, le tessere continuano a essere consegnate a nuovi residenti o a chi fa variazione. Circa metà delle pratiche viene svolta da remoto e per facilitare il ritiro a chi sceglie questa soluzione, ora basta recarsi all’armadietto, digitare il codice univoco, ricevuto via e-mail. L’utilizzo di questa tecnologia, però è destinata a estendersi anche ad altri servizi comunali.