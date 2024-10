Ensi e Nerone sul palco dell'Hiroshima Mon Amour per chiudere il loro tour "Brava Gente"

“Brava Gente”, il loro joint-album pubblicato a giugno 2023, è un progetto ricco di spunti derivanti dalla quotidianità e riflessioni date da giochi di parole ed assonanze. Il tutto è stato condito dalla rinomata scrittura di Ensi e Nerone, che alternandosi, sono riusciti a sfornare una prelibatezza per l’orecchio: barre serrate, flow e tanto stile. Il duo ha dato vita ad un album unico, ricco di sapori del passato ma con grande attenzione al sound contemporaneo, proprio come in cucina. I nomi non mancano tra i featuring, in cui figurano Shari, Silent Bob, Speranza e Salmo.