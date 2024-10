Penultimo appuntamento del 2024 per lo Speed Book Date

Penultimo appuntamento torinese per lo Speed Book Date nel 2024, che vedrà, nel mese di novembre, festeggiare un intero anno di attività.

L’evento avrà luogo venerdì 25 di ottobre, a partire dalle ore 18,30 e, nel rispetto della tradizione, Il luogo d’incontro sarà l’Elisir Caffè di via Principi D’Acaja 42b, nel quartiere Cit Turin, dove potremo gustare un aperitivo sfizioso e un'accoglienza cordiale.

Gli autori che presenteranno le loro opere durante l'evento sono: Roberto Bonavero, Maurizio Rosi, Nella Scoppapietra, Renata Stoisa e Giancarlo Telloli. A coordinare ed organizzare l'evento, come sempre, le scrittrici Paola Cenderelli e Beatrice Varetto. La modalità è quella dello speed date: al suono del campanello via ad un nuovo tavolo, ad un nuovo libro.

Ogni autore avrà a disposizione dieci minuti per illustrare le caratteristiche del proprio romanzo e rispondere alle domande dei lettori che, di volta in volta, si siederanno al suo tavolo.

La formula dello speed date, che ha trovato nel tempo numerose applicazioni anche in ambito letterario, in questo evento si prefigge di far scattare la scintilla tra lettori e libri.

I vantaggi? Ogni lettore potrà uscire con più di un libro senza incorrere in spiacevoli inconvenienti: i libri non sono gelosi.

Per informazioni:

Beatrice Varetto, mail beatricevaretto@hotmail.com tel. 3470758879

Paola Cenderelli, pacende5@hotmail.it tel. 3357509493

Iscrizioni: https://forms.gle/sSqxgusE9nJRwor29