Plays Unconventional: tappa torinese del nuovo tour del chitarrista Ivano Icardi con Ruben Bellavia e Davide Liberti

Sabato 19 ottobre alle ore 21.30 presso il Riverside Studio di Via Adorno 9 a Torino avrà luogo “Plays Unconventional”, un'esperienza di “Live Studio Concert” dove godersi un concerto ai massimi livelli di ascolto nel rinomato studio di registrazione torinese.

“Plays Unconventional” rappresenta un'opportunità unica per immergersi nell'arte e nella bellezza della musica jazz, con un tocco di rock e blues.

Il trio torinese capitanato dal chitarrista Ivano Icardi, con Ruben Bellavia alla batteria e Davide Liberti al contrabbasso, offrirà un'esibizione emozionante e coinvolgente, spaziando tra le composizioni di Icardi del suo ultimo album “Unconventional” e alcune rivisitazioni di brani celebri.

“Unconventional” è un album di jazz strumentale: un'avventura contemporanea attraverso suoni e influenze a cavallo tra contemporary e progressive jazz. Questo straordinario lavoro musicale offre un'esperienza emozionante che combina abilmente le radici del jazz con elementi di contaminazione progressive jazz, blues e rock, creando un nuovo territorio sonoro per gli amanti della musica strumentale. "Unconventional” è un esempio brillante del genere jazz contemporaneo, con l'innovativa fusione di melodie accattivanti, improvvisazioni espressive e un'ampia varietà di ritmi coinvolgenti. Icardi dimostra il suo talento eccezionale attraverso il virtuosismo della sua chitarra elettrica, guidando l'ascoltatore in un viaggio musicale avvincente e coinvolgente.

Registrato allo Skyline Studio con Elio Rivagli alla batteria e Riccardo Fioravanti al contrabbasso, Icardi è riuscito a creare un'intesa musicale straordinaria che si traduce in un groove incisivo e una dinamica avvincente. Ogni brano dell'album è caratterizzato da una combinazione affascinante di energia e intimità, in cui gli strumenti si intrecciano magistralmente per creare atmosfere suggestive e coinvolgenti. Per info e prenotazion: 366 2974782 - 011 837404; info@riversidestudio.it ; https://shorturl.at/ZxVd1