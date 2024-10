Mariarosa Censoplano (AZIMUT HOLDING): l'importanza di affidarsi alla professionalità e all'esperienza nella consulenza finanziaria

Attualmente lavora come consulente e azionista per Azimut Holding, una delle principali società indipendenti di gestione patrimoniale a livello globale. In questo articolo, esploreremo la sua carriera, la filosofia che guida la sua attività e l'importanza di affidarsi a professionisti esperti per navigare un mercato finanziario sempre più complesso e diversificato.

L'esperienza e l'evoluzione della consulenza finanziaria di Mariarosa Censoplano

Mariarosa Censoplano ha iniziato la sua carriera nel mondo della consulenza patrimoniale negli anni ’90, un periodo in cui la consulenza finanziaria rappresentava un'alternativa emergente all’impiego bancario tradizionale. Da allora, ha scelto di perseguire un approccio indipendente, focalizzandosi su:

Passione e dedizione: La costruzione di un rapporto di fiducia con i clienti.

Formazione continua: aggiornamento costante sulle dinamiche di mercato e sui nuovi strumenti finanziari.

Personalizzazione del servizio: adattamento delle soluzioni finanziarie alle esigenze specifiche di ogni cliente.

Grazie a questa visione, Mariarosa ha costruito una carriera solida e rispettata, diventando una delle figure di riferimento in Azimut Holding, società che ha scelto per la sua indipendenza da banche e assicurazioni e per la sua presenza internazionale in 18 paesi.

La filosofia di consulenza indipendente

Mariarosa Censoplano ritiene fondamentale mantenere l’indipendenza nel proprio lavoro per garantire la massima trasparenza e qualità del servizio offerto. La scelta di Azimut Holding è stata strategica in questo senso, poiché l’azienda si distingue per la sua totale indipendenza dagli istituti bancari tradizionali, consentendo una maggiore flessibilità e un approccio più orientato al cliente.

“L’indipendenza è la chiave per costruire un rapporto di fiducia con i clienti e offrire le migliori soluzioni disponibili sul mercato, senza condizionamenti esterni,” afferma Censoplano.

Strumenti finanziari e fintech: l'importanza della competenza nel settore

Con l'evoluzione dei mercati e l'introduzione di tecnologie sempre più avanzate, Mariarosa Censoplano e Azimut Holding hanno ampliato la gamma di strumenti finanziari e soluzioni fintech disponibili per i clienti. Questo approccio consente a privati e imprenditori di sfruttare appieno le opportunità offerte dal mercato pubblico e privato.

L'Offerta di Azimut: private asset ed economia reale

Azimut Holding, con il supporto di esperti come Mariarosa Censoplano, si distingue per l’offerta di strumenti finanziari innovativi, in particolare nel settore del Private Asset, che rappresenta un accesso diretto all’economia reale. I clienti possono investire in asset non quotati, come il Venture Capital, il Private Debt e fondi di private equity, con un impatto diretto e concreto sull'economia.

L'approccio adottato prevede:

Diversificazione degli Investimenti: strutturare portafogli che spaziano dal mercato pubblico a quello privato per ridurre i rischi.

Sostenibilità: investimenti attenti alle tre dimensioni della sostenibilità (Azimut per la comunità, Azimut Fondazione Onlus e Azimut Sustainable).

Supporto Personalizzato: un team di consulenti dedicati, che lavora in sinergia con i gestori del Global Team di Azimut per ottimizzare i risultati.

Multi Family Office e la Gestione del Patrimonio Familiare

I Servizi Multi Family Office di Azimut

Azimut Holding, con la consulenza esperta di Mariarosa Censoplano, offre anche servizi Multi Family Office, un insieme di soluzioni studiate per soddisfare le esigenze patrimoniali di famiglie con grandi patrimoni. Questo tipo di servizio prevede una gestione completa e integrata degli asset familiari, che include:

Pianificazione patrimoniale: strutturazione del patrimonio familiare per garantirne la preservazione e la crescita nel tempo.

Gestione degli investimenti: selezione di opportunità d’investimento su misura, sia nel mercato pubblico sia nel private asset.

Consulenza fiscale e legale: supporto nella gestione delle complessità fiscali e legali legate alla detenzione di grandi patrimoni.

Filantropia e sostenibilità: creazione di progetti filantropici e investimenti in settori sostenibili, in linea con i valori delle famiglie.

L'importanza della personalizzazione

Il servizio Multi Family Office rappresenta un pilastro fondamentale per Azimut e per Mariarosa Censoplano, che considera essenziale comprendere le esigenze specifiche di ogni famiglia per costruire soluzioni personalizzate e altamente efficaci.

Mariarosa Censoplano incarna l'importanza dell'esperienza e della professionalità nel mondo della consulenza finanziaria. Grazie alla sua lunga carriera e alla collaborazione con Azimut Holding, offre un servizio completo e indipendente, capace di adattarsi alle nuove sfide del mercato e alle esigenze specifiche di privati e imprenditori. Sia che si tratti di strumenti fintech avanzati, di investimenti nel private asset o di servizi multi family office, affidarsi a un esperto come Mariarosa è una scelta strategica per garantire una gestione patrimoniale solida e orientata al futuro.