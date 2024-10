World Press Photo: una presentazione guidata della mostra dedicata agli insegnanti

World Press Photo, la più prestigiosa mostra di fotogiornalismo al mondo, in corso a Palazzo Barolo a Torino, dedica un pomeriggio ai docenti.

Mercoledì 23 ottobre - con turno alle 15 e alle 16,30 - gli insegnanti potranno partecipare a un tour di presentazione e visita guidata gratuita della mostra e dei suoi 130 scatti che rappresentano un viaggio critico nell'attualità, perfetto per gli studenti visto che affronta questioni come le guerre in Palestina e Ucraina, la vita dei migranti, l’emergenza climatica.

Durante l’attività pomeridiana, verrà proposta una simulazione di visita guidata per le classi, costruita secondo un progetto formativo ricco di spunti legati all’informazione e alla libertà di stampa: particolarmente significativo l'ambiente finale, omaggio ai giornalisti e fotoreporter caduti in contesti difficili. In questo modo, gli insegnanti avranno la possibilità di approfondire i temi, i contenuti, la narrazione e il percorso espositivo di World Press Photo Exhibition 2024, di valutare l’efficacia educativa della mostra e, al tempo stesso, di ricevere tutte le informazioni utili per poter preparare gli studenti.

Per info: info@worldpressphotorino.it