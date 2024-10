Al Circolo dei lettori la presentazione di "Sparwasser. L'eroe che tradì", l'ultima fatica letteraria di Giovanni Tosco

Domani, venerdì 18 ottobre, dalle ore 21 al Circolo dei lettori di Torino è in programma la presentazione di "Sparwasser. L'eroe che tradì", l'ultima fatica letteraria di Giovanni Tosco (Minerva Edizioni). Con l'autore dialogheranno Darwin Pastorin e Mario Greco.

Amburgo, 22 giugno 1974, fase finale del Mondiale di calcio. Per la prima e ultima volta si sfidano le nazionali della Germania Occidentale e della Germania Orientale. Non è soltanto una partita: è il confronto tra due realtà che erano e saranno unite, ma che per cinquantuno anni rappresenteranno le facce tragicamente opposte di una stessa medaglia. La Germania Occidentale è la grande favorita: è fortissima e gioca in casa. E infatti, il 7 luglio, conquisterà per la seconda volta il titolo mondiale, battendo in finale l’Olanda. Ma il 22 giugno 1974 accade l’imponderabile. Malgrado una pressione costante e un palo colpito, i bianconeri non riescono a segnare. Al 33’ del secondo tempo, Jürgen Sparwasser riceve palla da Kurbjuweit, salta in palleggio prima di testa e poi di coscia Höttges e Vogts, e poi effettua un tiro forte e preciso che supera Maier. La Germania Orientale passa in vantaggio. Lo stadio di Amburgo ammutolisce. Il risultato non cambierà.

Sparwasser oggi ha 75 anni e vive nei dintorni di Francoforte. È stato allenatore, ha lavorato per una compagnia d'assicurazioni nel campo del marketing sportivo ed è poi diventato agente di calciatori. Nel 2003 un imprenditore di Krefeld - cittadina la cui riorganizzazione dopo la Seconda guerra mondiale venne affidata dall'esercito statunitense al soldato semplice Henry Kissinger - si è aggiudicato all'asta la maglia numero 14 che Sparwasser indossava nell'incontro del 1974 e l’ha donata alla Haus der Geschichte di Bonn, dove è tuttora esposta.

L’AUTORE

Giovanni Tosco, nasce a Torino il 15 dicembre 1964. Lavora dal 1989 a “Tuttosport”, dove dal 1997 è uno dei responsabili del settore calcio. Tra il 1998 e il 2008 è stato capo della redazione genovese. È inoltre responsabile della pagina settimanale dedicata all’editoria sportiva. Ha pubblicato Mazzola. Tulèn, il capitano eterno (Garrincha 2024). Con Sandro Bocchio ha scritto, tra gli altri: Dizionario della Grande Roma (Newton Compton 2000), Dizionario della Grande Lazio (Newton Compton 2000), Il Giglio nel cuore (Bradipolibri 2002), Dizionario blucerchiato (Bradipolibri 2004, seconda edizione aggiornata 2006), Dizionario granata (Bradipolibri 2007), Storia dei Mondiali di calcio (Sei 2014), Valentino Rossi. In direzione ostinata e contraria (Compagnia editoriale Aliberti 2018), Cristiano Ronaldo. Tutta la felicità, tutta la malinconia (Compagnia editoriale Aliberti 2019), Campionesse ribelli. Trenta storie di sport per ragazze intrepide (Compagnia editoriale Aliberti 2020).