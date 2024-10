Sport |

La Reale Mutua Basket Torino a Cento per trovare continuità

I gialloblù cercano il secondo successo consecutivo per rilanciarsi in campionato

Foto di Giulia Serafini

Dopo la bella prestazione di domenica scorsa contro Brindisi, valsa la prima vittoria stagionale tra le mura di casa, la Reale Mutua Basket Torino ha bisogno di trovare continuità. Tra i gialloblù e la seconda vittoria consecutiva c'è l'ostacolo Cento, squadra che i ragazzi di coach Boniciolli affronteranno domani (h. 18.00) nella partita valevole per la sesta giornata di campionato. Gli emiliani, fino ad ora, si sono imposti solo contro la neo-promossa Livorno, ma hanno sempre dato battaglia e filo da torcere a tutte le avversarie, lampante è la sconfitta all'ultimo tiro con la superpotenza Orzinuovi. Coach Di Paolantonio può contare, infatti, su un roster ben assortito, guidato da una vecchia conoscenza della torino cestistica: l'ex Auxilium Carlos Delfino. Insieme al campione olimpico argentino, punto di forza della squadra indubbiamente il duo americano formato da Davis (con 15.8 punti di media il miglior realizzatore dei bianco rossi) e dalla guardia Henderson. Nel pacchetto italiano tanta qualità con Nobile, Benvenuti e Berdini. "Non dobbiamo farci ingannare dal record attuale di Cento, una squadra molto pericolosa soprattutto in casa, dove hanno offerto buone prestazioni come la bella vittoria contro Livorno e la partita persa solo all'ultimo contro Orzinuovi. - commenta l'ass. coach Federico Tosarelli - Presentano un roster con importanti individualità come Carlos Delfino, giocatore con passato in NBA, Eurolega e con un oro olimpico vinto con la nazionale argentina. Stacy Davis è il miglior realizzatore di un gruppo composto da giocatori di esperienza e giovani di ottimo livello. Noi veniamo da due ottime prestazioni, una persa in volata a Cantù e una larga vittoria in casa contro Brindisi. L'obiettivo è trovare continuità in questo senso cercando di fornire una terza buona prestazione consecutiva, dando quindi valore al lavoro che stiamo facendo in palestra, ma sarà necessario alzare ulteriormente il livello proprio per la difficoltà della trasferta che affronteremo in un campo molto caldo.". Grandi ex in campo e dietro la scrivania: oltre a Delfino - dopo le esperienze a Scafati e Nardò - ha raggiunto le fila di Cento l'ex Direttore Generale di Auxilium prima e Basket Torino dopo, Renato Nicolai. Palla a due domenica 20 ottobre alle ore 18:00 alla Baltur Arena di Cento (FE), con diretta streaming su LNP Pass.

Salvatore Macheda

