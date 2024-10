Guida semplice all’acquisto di DUM, il token di FreeDum Fighters

Approda nel mondo delle criptovalute il nuovo progetto FreeDum Fighters, una presale gamificata che fa il verso alle elezioni politiche statunitensi. Donald Trump e Kamala Harris si trasformano qui in Magatron e Kamacop, due politici armati delle ultime innovazioni tecnologiche per difendere il proprio paese e conquistare il cuore degli elettori. I partecipanti alla prevendita possono decidere chi dei due avrà la meglio, acquistando DUM e posizionando i propri token in staking per ottenere ricompense annuali.

Il vantaggio è dato dal costo d’entrata molto basso di questo token, al momento pari a 0,00005$ per DUM. Questo potrebbe vedere un’impennata notevole al momento della quotazione sugli exchange. La partecipazione, soprattutto con l’avvicinarsi delle reali elezioni, potrà aumentare in maniera esponenziale, quindi vale la pena considerare il progetto in questa fase iniziale.

Vai alla prevendita di FreeDum Fighters

Come si comprano DUM?

Per poter acquistare token DUM è necessario avere dei pre-requisiti che andremo a vedere nei passaggi qui in basso. Non è un’operazione complessa ma richiede strumenti e risorse specifici. Iniziamo subito quindi con il primo passaggio.

Passaggio 1 - Ottenere un wallet

Il primo passo per acquistare la meme coin DUM è procurarsi un wallet compatibile con la prevendita. I wallet raccomandati dal team di sviluppo supportano svariate blockchain, infatti tra i wallet disponibili, è possibile scegliere tra Wallet Connect, Best Wallet, MetaMask, Coinbase Wallet, quattro dei più popolari. Tuttavia ve ne sono centinaia di compatibili, quindi se ne avete già uno potrete facilmente trovare quello più congeniale alle vostre esigenze.

Nel caso non ne abbiate uno, si consiglia di optare per MetaMask, poiché è semplice da installare sia su browser sia su smartphone e permette anche l’acquisto di criptovalute senza l’uso di altri exchange. Per configurare il wallet, visitate il sito ufficiale del wallet scelto, scaricate il software e installatelo sul vostro dispositivo.

Passaggio 2 - Acquistare criptovalute

Per acquistare DUM, è necessario avere criptovalute supportate dal progetto nel proprio wallet. Dando un’occhiata al sito ufficiale di FreeDum Fighters, è possibile notare che quelle supportate sono SOL, ETH, BNB, USDT, USDC. Gli investitori hanno ora due opzioni per ottenere queste criptovalute:

Prima opzione: Acquistare criptovalute direttamente tramite MetaMask. Potrete acquistare ETH, USDT o BNB utilizzando valute fiat, incluse le carte di credito e debito. Dopo il pagamento, gli asset verranno trasferiti direttamente nel vostro wallet, pronti per essere ulteriormente scambiati per DUM.

Seconda opzione: Acquistare criptovalute su un exchange dai costi inferiori e successivamente trasferirle manualmente nel vostro wallet.

Terminata questa fase, avrete completato i pre-requisiti per acquistare DUM, manca poco per completare la procedura.

Passaggio 3 - Collegare il wallet alla presale

Dopo aver configurato il wallet e caricato le criptovalute, potete collegarlo al sito ufficiale della presale. Accedete al portale, quindi cliccate sul pulsante con scritto "Collega Wallet".

Apparirà una schermata che vi permetterà di selezionare uno dei wallet indicati in precedenza. Se avete scelto MetaMask, selezionatelo e scansionate il codice QR per collegare il wallet alla prevendita. In alternativa, cliccate su “browser” se operate da computer desktop e avete installato MetaMask come estensione. Seguite le operazioni a schermo per terminare questa procedura e il wallet sarà così collegato alla presale di FreeDum Fighters.

Passaggio 4 - Comprare DUM

Siamo ora giunti al momento clou dell’operazione, ovvero l’acquisto vero e proprio di token DUM. Innanzitutto, selezionate la criptovaluta di partenza per lo scambio, quella che avete acquistato nel passaggio 2. Ora inserite la quantità a vostra disposizione, il calcolatore vi restituirà subito l’importo totale di DUM che potete ottenere.

Presa visione di ciò, potete proseguire con l’acquisto. Tuttavia, la richiesta di scambio non sarà ancora finalizzata. Per confermarla, infatti, dovrete aprire il wallet e assicurarvi che la transazione vada in porto, confermando la volontà di scambiare cripto per DUM.

Terminato quest’ultimo passaggio, avrete finalmente acquistato DUM e potete anche metterli subito in staking per approfittare dei migliori ritorni annuali. L’APY è variabile e i due candidati, Magatron e Kamacop, offrono rendimenti differenti, potete quindi scegliere tramite quale candidato metterli in staking per ottenere i migliori vantaggi.

Al termine della prevendita, potrete richiedere i vostri token e consigliamo di seguire la pagina social X ufficiale e il canale Telegram per avere tutti gli aggiornamenti su questa presale.

Vai alla prevendita di FreeDum Fighters