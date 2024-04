Montascale rotto al teatro Gioiello: quando l'accessibilità è una piece ancora da scrivere

In una società che si professa sempre più inclusiva, l'accessibilità dovrebbe essere non una priorità, ma la normalità. Le difficoltà riguardano una fetta di popolazione molto più ampia di quello che si potrebbe pensare: non solo i disabili, quindi, ma anche gli anziani e tutti coloro i quali, a seguito di traumi o patologie temporanee sono costretti ad utilizzare uno strumento o ausilio per la mobilità.

Il discorso vale in generale e soprattutto per tutte quelle strutture definite "pubbliche" ma che poi, nella realtà dei fatti, non lo sono. Ancora una segnalazione, dunque, sul tema in questione, avanzata a seguito dell'impossibilità, da parte di una ragazza disabile in carrozzina, di assistere ad una pièce teatrale presso il teatro Gioiello di Torino. La delusione della giovane

Il montascale con cui si accede alla sala dove era prevista la messa in scena dello spettacolo non funzionava, situazione che ha costretto la ragazza ad andar via senza avervi potuto assistere. Queste le sue parole: " Ci sta che un dispositivo elettrico possa non funzionare, ma dubito fortemente che, date le condizioni in cui il montascale in questione versa, il guasto sia stato improvviso. Mi auguro possano essere presi provvedimenti definitivi per scongiurare che accada ancora".