Il Palacurling di Pinerolo potrebbe saltare una stagione

Doveva aprire in ritardo per la sostituzione dei compressori per fare il ghiaccio, ma potrebbe anche non aprire per l’intera stagione. La maggioranza del sindaco Luca Salvai sembra orientata a tenere le porte chiuse del Palacurling in attesa di lanciare un bando per trovare un nuovo gestore. La decisione deve essere ancora formalizzata e potrebbe passare da una commissione consigliare. L’idea è quella di abbandonare l’ipotesi di una proroga all’attuale gestore Ice Pole Pinerolo (ex Sporting Club), per riscrivere da zero le regole e superare le tensioni degli ultimi anni.

Ultima tra queste, quella legata alle nuove tariffe, con una discussione che ha infiammato una riunione in Comune e portato sul tavolo di Ice Pole due offerte per fare il ghiaccio. Offerte, che, se la decisione del Comune verrà ratificata, rimarranno sulla carta.