Socialità in Festival, al via la seconda edizione del festival di comunità sull’inclusione dei diversamente abili

Coerentemente con l’attenzione che da sempre il Valsusa Filmfest dedica alle situazioni di vulnerabilità sociale e ambientale, con la seconda edizione di Socialità in Festival l’Associazione Valsusa Filmfest intende mettere al centro il tema dell’inclusione sociale dei diversamente abili, proponendo un calendario di appuntamenti ad ingresso libero, tra cinema, musica, teatro e progetti formativi nei comuni di Almese, Avigliana, Condove e Oulx.

Promosso con il supporto di vari enti e associazioni locali, con l’importante sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito delle Linee guida per i festival partecipativi, l’iniziativa si propone di creare momenti di condivisione e riflessione attraverso l'arte e la partecipazione attiva della comunità, coinvolgendo attivamente giovani e realtà locali.

Tra i principali eventi di questa edizione, quelli che prevedono la partecipazione dell’attore Ettore Bassi il 27 ottobre e della band Perturbazione il 12 dicembre.

Giovedì 24 ottobre, ore 16:00, al Cinema Comunale di Condove, si terrà la presentazione ufficiale del festival. A seguire, si terrà la proiezione del cortometraggio Volare, diretto da Luigi Cantore e realizzato dalla cooperativa "Il Sogno di Una Cosa". L’evento prevede anche la presentazione del Progetto Guide Turistiche di Biosfera, con la proiezione di un video che raccoglie le attività delle cooperative e associazioni del territorio intitolato "Mettiamoci la faccia". Il pomeriggio sarà arricchito da un momento di confronto e condivisione grazie ai microfoni aperti, dove rappresentanti di cooperative e associazioni locali presenteranno i loro progetti e attività. A rendere l’atmosfera ancora più vivace e coinvolgente saranno gli attori comici Massimo Wuoz e Vito Garofalo, che intratterranno il pubblico con interventi divertenti e leggeri, aggiungendo un tocco di umorismo all’evento.

Sabato 26 ottobre, ore 21:15, al Teatro Fassino di Avigliana, si svolgerà la seconda edizione del concorso nazionale di cabaret APE RIDENS, che premierà i migliori comici emergenti in uno spettacolo di grande divertimento.

Domenica 27 ottobre, ore 17:30, al Teatro Fassino di Avigliana, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Il sindaco Pescatore” con Ettore Bassi e regia di Enrico Maria Lamanna, tratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo.

Ettore Bassi, uno degli attori più amati del panorama italiano, sarà accompagnato in scena da un gruppo di giovani allievi dell’Istituto Galileo Galilei di Avigliana e del progetto "Socialità in Festival".

Lo spettacolo racconta la storia di un eroe normale, Angelo Vassallo, un uomo che ha sacrificato con la sua vita l'impegno di difendere e migliorare il suo territorio e le sue persone, con la sua opera di uomo semplice, onesto e lungimirante attraverso l'inizio della sua carriera politica, i successi straordinari ottenuti nel Cilento nell'ottica del Bene Comune, compresa l'operazione Dieta Mediterranea assurta grazie a lui a Patrimonio dell'Unesco, fino al suo tragico epilogo. La sera del 5 settembre 2010, mentre rincasava, è stato barbaramente ucciso per mano di uno o più assassini ancora oggi ignoti.

L’ingresso è gratuito, come per tutti gli eventi del festival, ma con prenotazione consigliata scrivendo a segreteria@valsusafilmfest.it.

Sabato 9 novembre, ore 16:30, al Cinema Fassino di Avigliana, verrà proiettato Kripton di Francesco Munzi, un film che esplora la vita di sei ragazzi tra i 20 e i 30 anni volontariamente ricoverati in comunità psichiatriche. La proiezione sarà accompagnata da un contributo video del regista.

Giovedì 5 dicembre, ore 18:30, presso il Teatro Fassino di Avigliana, la compagnia teatrale "Fabula Rasa" metterà in scena 5 Volte Alice, una performance interattiva dedicata al tema della diversità e dell'inclusione, ispirata liberamente al classico Alice nel Paese delle Meraviglie e realizzata nell’ambito del progetto Abilmente Diverso a cura di Beppe Gromi. Un sogno leggero, comico, imprevedibile e poetico, senza effetti speciali, in cui i personaggi sperimentano incontri e mutamenti, in un percorso di iniziazione ad alto coefficiente di improbabilità.

Mercoledì 11 dicembre, ore 10:00, presso l’Istituto Formont di Oulx (sezione Alberghiera), si terrà l’evento "Abilità in cucina", una lezione dimostrativa a cura dei ragazzi impegnati in progetti di inclusione, che presenteranno le loro competenze culinarie.

Giovedì 12 dicembre, ore 21:00, al Teatro Magnetto di Almese, il concerto tributo La Buona Novella della band Perturbazione, che interpreteranno uno dei più celebri album di Fabrizio De André. Il concerto celebra il 25º anniversario dalla morte del grande cantautore italiano e promette di essere uno dei momenti più emozionanti del festival.

L’evento gode del supporto di numerose istituzioni e fondazioni, tra cui la Fondazione Compagnia di San Paolo e l’8 x Mille della Chiesa Valdese, i Comuni di Almese, Avigliana, Condove e L’unione Montana Bassa Valle di Susa.

Per ulteriori informazioni, contattare socialitafestival@gmail.com