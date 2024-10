Ufficio Pio rilancia il programma "Percorsi" per aiutare gli studenti meritevoli

Giunge alla sua tredicesima edizione “Percorsi”, programma promosso dalla Fondazione Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. Percorsi moltiplica x4 i risparmi di studenti e studentesse di IV e V superiore che scelgono di proseguire gli studi nell’istruzione terziaria, all’università o in un ITS.

Con Percorsi gli studenti e studentesse di Torino e della Città Metropolitana possono ottenere fino a 10.000 euro a fondo perduto da usare per le spese connesse al loro percorso di studi e alle attività formative e culturali: dalle tasse scolastiche e universitarie all’acquisto di libri, dagli abbonamenti ai trasporti ai viaggi studio, ma anche per l’acquisto di un tablet o di un PC.

Il 33% delle spese affrontate dagli studenti con il supporto di Percorsi hanno riguardato l’acquisto di PC e altri device. Seguono le tasse universitarie per il 14%, i trasporti per il 13% e le spese per l’affitto (9%) richieste da quanti scelgono di studiare in altre città di Italia o d’Europa.