All'Hiroshima Mon Amour il concerto di Ele A per l'Acqua Club Tour

Venerdì 25 ottobre arriva l'Hiroshima Mon Amour di Torino l’“ACQUA CLUB TOUR” di Ele A, che, dopo aver portato la sua musica e il suo ultimo lavoro in studio “ACQUA” in numerosissimi festival nazionali e internazionali, è pronta a calcare per la prima volta i palchi dei principali club italiani e internazionali.

Una serie di appuntamenti in cui l’artista non sarà da sola: durante ogni data si alterneranno sul palco, insieme a lei, alcuni degli artisti emergenti più promettenti della scena: Marte, Lorenzza, Caldo, Kuremino, Neyman, Sayf, ‘NKEY, Promessa e Dark lincon.

"Sono molto contenta, perché in ogni città ho la fortuna di invitare, sul palco insieme a me, degli artisti a supporto che stimo tantissimo e che abbiamo scelto perché ne condividiamo la visione" racconta Ele A.



Per info: https://www.magellanoconcerti.it/tour/131/ele-a-acqua-tour