Eugenio Finardi sul palco del Circolo della musica di Rivoli

Eugenio Finardi arriva sul palco del Circolo della musica per parlare “a ruota libera”: un talk “musicale e di vita” come spiega Gigi Giancursi, cantautore, divulgatore nonché speaker, che durante la serata di giovedì 24 ottobre rivestirà il ruolo di intervistatore e mediatore in collaborazione con la troupe di Radio Beckwith e Video Beckwith Studio, pronte a confezionare una puntata destinata a diventare ciclo messo in onda per l’emittente.



«Questo particolarissimo appuntamento in agenda per la Stagione del Circolo dei Lettori a Rivoli - racconta Gigi Giancursi - è il principio di quello che mi piacerebbe coltivare come format tra parole e canzoni freewheelin’, ovvero a ruota libera, senza filtri, un flusso di coscienza sincero che finisca per connettere chi parla e chi riceve come in un simbolico cerchio di energie. L’idea del titolo è suggerita chiaramente dall’iconico “The Freewheelin' Bob Dylan” del 1963, esplosione creativa di Dylan che regalò al mondo un concentrato di schiettezza, ironia, realismo, diventando da subito lettura e detonatore di cambiamento, rivoluzione, nella cultura popolare e musicale.