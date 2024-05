In manette il ladro dei treni Alta Velocità in giacca e cravatta: si cercano i proprietari degli oggetti rubati [VIDEO]

In manette il ladro dei treni Alta Velocità in giacca e cravatta

In manette il ladro dei treni in giacca e cravatta. Vestito in maniera elegante saliva sui Frecciarossa ed Italo in partenza da Porta Nuova, dove derubava i passeggeri in pochi minuti per poi scendere immediatamente nella stessa stazione.

Colpi tra aprile e maggio

La Polizia ha arrestato uno straniero di circa 30-40 anni, con l'accusa di furto aggravato e possesso di documenti: l'uomo è stato anche denunciato per ricettazione. I colpi sono stati tutti messi a segno tra aprile e maggio: in questi due mesi era diventato il terrore dei passeggeri dei treni ad Alta Velocità, in partenza da Torino per Milano.

In abbigliamento distinto

La Polfer, a seguito dell' aumento dei furti, ha avviato un'indagine a partire dalle immagini di videosorveglianza. Tramite i filmati è stato ricostruito il modus operandi del borseggiatore, che era sempre lo stesso. Il ladro si aggirava sempre con il medesimo abbigliamento distinto, non con abiti trasandati, all'interno di Porta Nuova.

Il modus operandi

Saliva a bordo dei Frecciarossa e Italo con una tipologia zaino, per poi discenderne pochi minuti dopo con uno diverso, prima che il convoglio lasciasse la stazione. Negli scorsi giorni la Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento ha organizzato mirati servizi di controllo sui treni in partenza.

Nel corso di uno di questi, un uomo somigliante al ladro è stato notato dagli agenti mentre saliva sul treno e ne scendeva subito dopo con una borsa con all'interno oggetti appartenente ad un viaggiatore.

Si cercano i proprietari

A casa del borseggiatore gli agenti hanno trovato portafogli, occhiali, gioielli, zaini, borse ed altri oggetti rubati. In diversi casi la Polfer è riuscita a risalire al proprietario, mentre in altri no: nei prossimi giorni la Polizia di Stato, nella bacheca degli oggetti rubati, inserirà un elenco dettagliato degli oggetti rubati.