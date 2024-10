Chivasso, tutto pronto per le celebrazioni dell'Unità nazionale: si comincia a Castelrosso e Boschetto

Domenica 3 novembre, la Città di Chivasso celebra l’unità nazionale e le forze armate. Le solennità civili prenderanno il via alle ore 8, dalle località di Castelrosso e Boschetto dove l’amministrazione comunale renderà omaggio, in due distinte cerimonie, rispettivamente al monumento ai Caduti in piazza Assunta ed al Parco della Rimembranza. Con il coordinamento dell’Associazione Nazionale Alpini e l’accompagnamento bandistico della Società Filarmonica di Castelrosso, in quest’ultima frazione inoltre sarà inaugurata una targa dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci al Parco della Rimembranza.

Nel capoluogo, dopo la messa, delle ore 9, nella chiesa collegiata di Santa Maria Assunta, alle ore 9,45 si terrà l’alzabandiera al monumento ai Caduti in piazza d’Armi. Il corteo istituzionale e cittadino proseguirà poi alla posa di una corona d’alloro al monumento ai Caduti per la Libertà nell’omonima via, al monumento agli Alpini di via Po, al monumento ai Marinai d’Italia in viale Vittorio Veneto, al monumento ai Bersaglieri in piazza del Popolo ed infine in piazza Dalla Chiesa per rendere gli onori alle lapidi poste in memoria dei Caduti italiani, dei Caduti senza croce e delle vittime della strage mafiosa di via Carini.