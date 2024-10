Nell’ex mattatoio di Angrogna verranno conservati documenti settecenteschi

L’ex mattatoio di Chiot dl’Aiga diventerà un archivio per i documenti del Settecento. Il progetto del Comune di Angrogna per mettere al sicuro i volumi del XVIII secolo è stato finanziato dalla Regione: “Si tratta di circa 122.000 euro che ci sono stai assegnati dall’ente nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione del Governo, a cui si aggiungono i circa 13.000 euro stanziati dal Comune come quota di autofinanziamento” spiega il sindaco di Angrogna Gino Giordan.

Con questi soldi verrà ristrutturato l’edificio a L in località Chiot dl’Aiga: “Fino al 2013 è stato utilizzato come mattatoio e fino agli anni Settanta un’ala era dedicata alla scuola”. Tra i lavori necessari per farlo diventare un archivio c’è la sostituzione degli infissi, degli impianti, e la messa a punto del sistema antincendio. “I volumi del Settecento attualmente nell’archivio comunale hanno bisogno infatti di un posto più sicuro dove venire conservati – afferma Giordan –. La ristrutturazione dell’edificio permetterà una loro adeguata sistemazione e uno spazio per la consultazione”. Il Comune deve ancora procedere con la progettazione definitiva degli interventi che vanno realizzati entro il 2027.