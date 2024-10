Levante, Motta, Lorenzo Pregliasco, Cyprien Gaillard: gli ospiti che chiudono il 2024 delle Ogr Torino

Il 2024 delle OGR Torino si chiude con una fitta programmazione culturale e di intrattenimento. Fino a dicembre, un calendario ricco di appuntamenti ed eventi: musica dal vivo, incontri, esibizioni, mostre; ma anche registrazioni live di set di comici, listening session e temporary market.

Ai format già conosciuti come OGR Club e OGR Talks, si affiancano una serie di nuove iniziative, per una proposta culturale trasversale che offre al pubblico esperienze plurali attraverso momenti di intrattenimento e approfondimento multidisciplinari.





Insieme alle grandi mostre - a novembre in occasione dell’Art Week torinese inaugurerà una personale di Cyprien Gaillard - e ai live di artisti nazionali ed internazionali - come quello di qualche giorno fa che ha visto salire on-stage in Sala Fucine Robert Plant e il suo progetto Saving Grace -, tante le novità che animeranno nei prossimi mesi gli spazi, a partire dai format targati OGR Torino pensati anche per gli spazi di Snodo, l’area food & drinks delle ex Officine.

MUSICA

Motta X OGR Club

Il 28 ottobre torna OGR Club, la fortunata serie di eventi di musica live che dal 2022 ha portato nella splendida sala Duomo artisti nazionali e internazionali, fra gli altri: Daniela Pes, Bud Spencer Blues Explosion, Casino Royale, Lepre, Jeremiah Fraites. Si riparte con un live d’eccezione; a esibirsi sarà infatti il cantautore Motta, per la data zero del tour di presentazione del suo nuovo disco SUONA! Vol.1, insieme alla band composta da Giorgio Maria Condemi, Cesare Petulicchio e Roberta Sammarelli.



Emanuele Cisi X OGR Jazz Night, in collaborazione con Indiependence

Si prosegue il 29 ottobre con il primo appuntamento di OGR Jazz Night, la nuova rassegna ideata dalle OGR Torino in collaborazione con Indiependence e la direzione artistica di Sergio Di Gennaro, che presenterà il meglio del jazz contemporaneo con concerti live e jam session da Snodo, area food & drink delle OGR.

Protagonista del primo appuntamento è Emanuele Cisi, tra i più grandi sassofonisti del jazz italiano che presenterà un personale omaggio alla tradizione jazz non tralasciando di proporre alcune composizioni originali in formazione quartet con Sergio Di Gennaro al pianoforte, Aldo Zunino al contrabbasso, e Adam Pache alla batteria.



HolyU X OGR Listening Session, in collaborazione con Recall

Il 28 novembre sarà la volta della prima puntata di OGR Listening Sessions, la serie di eventi che raccoglie il pubblico per l’ascolto collettivo di un disco: un'esperienza comunitaria arricchita dalla proposta food & drink di Snodo. A inaugurare il format di ascolto guidato, la collaborazione con Recall.





INTRATTENIMENTO



OGR Comedy Records, a cura di Torino Comedy Lounge

Il 4 novembre farà il suo debutto il primo di una serie di appuntamenti a cadenza mensile: OGR Comedy Records. Performer affermati o al loro debutto, per una serata di puro spettacolo, senza filtri e senza censure. OGR Comedy Records è la nuova rassegna organizzata dalle OGR Torino che presenta, e registra, i migliori set dei comici selezionati da Torino Comedy Lounge. Snodo diventa un palcoscenico dove tutto può succedere. Tra battute irriverenti e cocktail d’autore, il pubblico vive il dietro le quinte della risata e partecipa alla registrazione dei live. Un’esperienza di puro divertimento in un’atmosfera che unisce convivialità e sperimentazione. Senza prendersi troppo sul serio.



OGR Pop Up Market, in collaborazione con Associazione Emporium

Il 7 e l’8 dicembre il Binario 3 accoglierà l’OGR Pop Up Market, il mercatino delle OGR Torino dove sarà possibile curiosare fra tanti stand di artigianato creativo e handmade. L’appuntamento è in collaborazione con Associazione Emporium.

OGR Live & Brunch

Infine, da dicembre, sarà possibile godersi il menù brunch di Snodo accompagnati dalla musica di artisti nazionali e dj set che animeranno con i loro set il Foyer delle OGR Torino.

ARTE

L’1 novembre, in occasione della Torino Art Week 2024, le OGR Torino organizzano l’exhibition soirée in occasione di Retinal Rivalry, mostra personale dell’artista Cyprien Gaillard a cura di Samuele Piazza: il mezzo filmico diventa scultura attraverso il nuovo lavoro video dell’artista parigino visibile per la prima volta in Italia dopo il debutto alla Fondazione Beyeler di Basilea, in Svizzera.

La mostra sarà visitabile fino al 2 febbraio 2025. Come di consueto, sarà inoltre possibile visitare partecipare a una serie di visite guidate gratuite messe a disposizione per il pubblico per vivere appieno la mostra come un vero e proprio percorso alla scoperta dell’artista, della sua pratica e dell’opera.

CULTURA

Il 5 novembre un appuntamento speciale: Election Night con Lorenzo Pregliasco, un evento delle OGR Torino realizzato in collaborazione con Unione Industriali Torino e Youtrend, con il patrocinio di Camera di Commercio Americana in Italia e Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano, e in media partnership con La Stampa e Sky TG24. In occasione delle elezioni in USA, un'intera serata per vivere in diretta lo spoglio elettorale. Dalle 21 fino al primo exit poll a tarda notte, analisi politiche, previsioni e dibattiti riguardo al voto americano.

Il 19, 21 e 25 novembre tornano gli appuntamenti di OGR Talks, la rassegna che porta sul palco delle OGR Torino i protagonisti e le protagoniste della cultura contemporanea.

Si parte il 19 con Levante, artista poliedrica, cantautrice, scrittrice, che presenterà - in conversazione con il Direttore de La Stampa Andrea Malaguti - il suo nuovo libro edito da Rizzoli, Opera Quotidiana, un viaggio artistico nel mondo di una delle cantautrici italiane più amate.

A seguire il 21, Marco Montemagno imprenditore e divulgatore digitale, in conversazione con Pierluigi Piscopo maestro internazionale di scacchi: davanti a una scacchiera esploreranno il modo in cui gli scacchi influenzano il pensiero strategico, l'intuizione e la capacità di prendere decisioni.

Mario Calabresi, giornalista e scrittore, il 25 novembre presenterà il suo ultimo romanzo Il tempo del bosco (Mondadori) in conversazione con Federica Furino.





Per info: ogrtorino.it