Inalpi vince al Sial di Parigi: premiata la Linea Yogurt avvolgenti senza lattosio

Ed è proprio tra queste 1800 proposte che l’edizione 2024 ha visto Inalpi protagonista all’interno del programma celebrativo per l’innovazione di prodotto: il Sial Innovation ha infatti selezionato la Linea Yogurt avvolgenti senza lattosio Latterie Inalpi quale prodotto innovativo nella categoria yogurt e, la stessa referenza, ha ricevuto il riconoscimento per l’alto livello di innovazione dall’Italian Food Awards 2024. Il premio è stato ritirato dal Responsabile Marketing, Matteo Torchio, che ha dichiarato: “L'obiettivo che abbiamo voluto perseguire con questa nuova linea di Yogurt Avvolgente è quello di soddisfare una crescente domanda di prodotti senza lattosio, offrendo ai consumatori sapori pensati per essere un vero momento appagante del palato connotati da una texture identificativa e da gusti unici e originali”.

Ma non solo gli yogurt sono stati protagonisti dell’appuntamento francese, ha infatti ottenuto particolare attenzione il “Burro reale” - nel formato da 30 gr e in vasetto di vetro, pensato e realizzato in collaborazione con lo chef Gian Piero Vivalda - due stelle Michelin, miglior offerta di pasticceria al mondo per Le Gran Tablet du Monde, tre forchette della Guida Gambero Rosso – nella variante classica e in quella salata.