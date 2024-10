Sestriere, conferita la cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri

Venerdì 25 ottobre 2024 resterà per sempre una data speciale per Sestriere. In questa giornata il Comune di Sestriere ha insignito della Cittadinanza Onoraria l’Arma dei Carabinieri per l’encomiabile servizio svolto al servizio della comunità e di tutti i fruitori della stazione turistica internazionale della Vialattea.

La cerimonia si è svolta in mattinata nella nella conferenze dell’ufficio del turismo alla presenza dei bimbi delle scuole, dei nonni del Colle e delle frazioni e di tante persone e famiglie che vivono e lavorano ai 2035 metri di Sestriere, il Comune più alto d’Italia. Il Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet, assieme al vicesindaco Maurizio Cantele e all’Assessore Emanuela Tedeschi Ruspa, ha accolto il Generale di Divisione Andrea Paterna, Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, il Comandante Provinciale Carabinieri Torino, Generale di Brigata Roberto De Cinti, e il Comandante Compagnia Carabinieri Susa, Capitano Francesco Ricchiuto.

Il Sindaco Poncet e tutta la sua Giunta hanno consegnato al Generale Andrea Paterna una targa con la seguente dicitura - “All’Arma dei Carabinieri di Sestriere, presente sul territorio dal 1946, esprimiamo la nostra riconoscenza per il costante supporto dimostrato nei confronti di questa comunità. Questo senso di gratitudine deriva dalla vicinanza costante espressa dall’Arma nei confronti dei nostri cittadini durante i decenni di presenza sul territorio, garantendo sicurezza, rispetto della legalità e delle norme di civile convivenza, nonché il prezioso aiuto offerto a tutti i cittadini con particolare attenzione alle persone più fragili anche durante i periodi più critici. Desideriamo inoltre sottolineare il preziosissimo supporto garantito dal vostro personale durante lo svolgimento degli eventi sportivi internazionali che hanno costantemente interessato la località con particolare riferimento ai Mondiali di Sci Alpino del 1997, i Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, le varie tappe di Coppa del Mondo di Sci, del Giro d’Italia e del Tour de France”.

“Siamo onorati di insignire della Cittadinanza onoraria l’Arma dei Carabinieri – ha dichiarato il Sindaco di Sestriere Gianni Poncet - per tutto quello che è stato fatto dal dopoguerra ad oggi. Sia nei confronti della popolazione residente, sia dei turisti, ed anche nel garantire sempre l’ordine pubblico ottimale ed anche nell’indispensabile supporto nelle grandi manifestazioni sportive invernali ed estive. Dalla Coppa del Mondo di Sci Alpino, ai Mondiali di Sci, alle Olimpiadi del 2006, alle tappe del Giro d’Italia e del Tour de France e al grande Meeting di Atletica Leggera: sempre in questi grandi momenti di sport l’Arma era presente ed ha operato con il suo organico. I vari comandanti che si sono susseguiti, e oggi in primis il Maresciallo Capo Giovanni Barberis, e tutti i Carabinieri che prestano e hanno prestato servizio a Sestriere ci hanno aiutato a superare i vari momenti difficili che si sono palesati nella normale vita quotidiana della nostra comunità. Grazie davvero di cuore, da parte di tutta la popolazione e dalla nostra amministrazione comunale, a tutti i Carabinieri per il preziosissimo loro svolto in tutti questi anni”.

“E’ con grande orgoglio e profonda soddisfazione – ha dichiarato il Generale di Brigata Andrea Paterna, Comandante della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” - che accettiamo questo riconoscimento, perché siamo consapevoli dell’importanza non di qualche carabiniere, ma di intere generazioni di carabinieri nella storia di Sestriere, di come, con il loro quotidiano e diuturno impegno, teso a garantire la pacifica e serena convivenza, siano riusciti a guadagnarsi il diritto di far parte della vita di questa comunità, al pari dei nativi e dei residenti”.

Un ricordo speciale è stato dedicato alla figura del Luogotenente CC Piero Micheletti", che per 35 anni ha prestato servizio presso il Comando della stazione Carabinieri di Sestriere. Un testimone raccolto oggi dal Maresciallo Capo Giovanni Barberis, Comandate della stazione Carabinieri di Sestriere che, assieme a uomini e donne in servizio, ha svolto un importante lavoro innalzando ancor di più i servizi e la sicurezza a tutela dell’utenza della stazione turistica internazionale, sia durante la stagione invernale e che quella estiva, nonché di chi vi risiede tutto l’anno. Recentemente lo scorso 13 ottobre, in occasione delle celebrazioni della festa patronale di Sant’Edoardo, i Carabinieri di Sestriere, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco Sestriere, hanno tenuto un incontro con le persone più fragili e gli anziani residenti mettendo loro in guardia dalle truffe che possono insinuarsi nelle case e nella vita quotidiana. Oggi giorno sono sempre più evolute ed in grado di aggirare e frodare ignari cittadini servendosi anche delle tecnologie più avanzate.

I Carabinieri al Sestriere - Un compito impegnativo per i Carabinieri, per una località che vede crescere l’utenza in maniera esponenziale: da meno di 1000 residenti sino a punte di oltre 30mila presenze medie giornaliere in alta stagione invernale. Il tutto reso ancor più arduo dalle nevicate e operando in condizioni di freddo estremo. Oltre a garantire quotidianamente la sicurezza sotto tutti i punti di vista a Sestriere frazioni, nonché lungo le principali arterie di collegamento tra l’Alta Val Susa e l’Alta Val Chisone, le competenze si estendono anche sulle piste da sci. Le pattuglie di Carabinieri sciatori, e in motoslitta, sono sempre pronti ad intervenire in caso di primo soccorso a seguito di incidenti e, al tempo stesso per prevenire e scongiurare comportamenti e condotte in pista pericolosi per gli sciatori. Un supporto che si estende a 360° anche durante importanti appuntamenti sportivi ospitati a Sestriere: dai diversi eventi di Coppa del Mondo di Sci, ai Mondiali di Sci Alpino, passando per gli indimenticabili Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006. Guardando avanti, nei prossimi mesi, le Universiadi di Torino 2025, il ritorno della Coppa del Mondo di Sci Alpino, in calendario a Sestriere il 22 e 23 febbraio 2025 e il Giro d’Italia con l’arrivo di tappa al Colle a fine maggio.