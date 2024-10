Di Festa Teatrando torna assieme ai giochi da cortile

Laboratori didattici, spettacoli e giochi faranno parte della ventinovesima edizione della rassegna ‘Di Festa Teatrando’, con nuovi spazi e forme espressive per dialogare con i piccoli.

È un progetto della compagnia teatrale Nonsoloteatro che negli anni ha accolto le idee di bambine e bambine del Pinerolese e delle loro famiglie, creando una rete di collaborazioni con altre realtà del territorio, come la Fondazione Cosso e la Sportica.

Domenica 27 ottobre andrà in scena ‘Moztri! Inno all’infanzia’, prosecuzione del percorso creativo della compagnia Luna e Gnac Teatro, che mescola gli attori con il disegno dal vivo. È la storia di Tobia, che ama stare solo e disegnare mostri e che, attraverso i suoi disegni, apre le porte del suo mondo interiore. È consigliata la partecipazione ai bambini dai 5 anni in su.

Domenica 10 novembre lo spettacolo proposto sarà ‘Piccoli principi e principesse’ a cura della Compagnia Teatrale Stilema, liberamente ispirato al noto racconto ‘Il piccolo principe’. Un personaggio curioso porta a spasso per la scena il suo piccolo aeroplano di carta, che poi precipita nel deserto a causa del carico dei pensieri che porta sulle ali. Qui incontra un ometto simpatico che gli chiede di disegnargli una rosa e con cui inizia un dialogo di domande e di risposte che diventano racconti di pianeti e di mondi bambini. È consigliata la partecipazione ai bambini dai 4 anni in su.

Domenica 24 novembre verrà rappresentato ‘Mio nonno vola gli aquiloni’, a cura della compagnia Anfiteatro, la storia di un viaggio di due bambini, Teo e Milo, per trovare il nonno giusto per Milo, che non ce l’ha. Lo spettacolo racconta di un incontro tra generazioni ma, soprattutto, di un legame speciale pieno di affetto e di fantasia. È consigliata la partecipazione ai bambini dai 4 anni in su.

Gli spettacoli si terranno al Teatro Incontro di Pinerolo in via Caprilli 31 alle 16,30. Prima di ogni incontro, nel cortile del Teatro, gli animatori di Circus Sportica presenteranno dei giochi on live per rivivere i tradizionali giochi da cortile, dalle ore 15,30 alle ore 16,15.

In queste domeniche verranno inoltre proposte delle attività didattiche per le famiglie a cura della Fondazione Cosso.

Domenica 27 ottobre nel laboratorio ‘Mostri d’autunno’ si parlerà di un tempo lontano in cui i mostri popolavano i castelli e dove oggi, grazie a Tobia l’acchiappa mostri, le ombre vengono legate da fili e si trasformano in marionette naturali.

Domenica 10 novembre, con ‘Storie e storielle per futuri re e regine’, sarà una mattinata in cui i bambini potranno immergersi in un mondo di fiabe, regni fantastici e racconti magici.

Domenica 24 novembre nel laboratorio ‘Segni, colori... e tante bizzarre creature’ si prenderà parte a un grande gioco del Tangram, trasformando tessere colorate in forme che si evolvono nei personaggi più fantasiosi e danno vita a delle marionette.

Tutte le attività laboratoriali si svolgeranno al Castello di Miradolo, in via Cardonata 2 a San Secondo di Pinerolo, dalle 10,30 alle 12.

Per chi intende partecipare solo allo spettacolo e all’attività “Il cortile dei giochi on live!”, la prenotazione è facoltativa. Il costo del biglietto è di 5 euro. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 17,30 il numero 337 446004.

Per chi desidera unirsi ai laboratori al Castello di Miradolo la prenotazione è obbligatoria. Il costo per le famiglie con bambini accompagnati dai 2 ai 10 anni è di 6 euro a partecipante ed è incluso l’accesso al Parco storico con un audioracconto. Per le prenotazioni si può chiamare il 0121 502761 o scrivere a prenotazioni@fondazionecosso.it.