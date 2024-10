La Città metropolitana alla commemorazione dell’Ossario di Forno di Coazze

Sarà presente anche la Città metropolitana di Torino, rappresentata dal vicesindaco Jacopo Suppo e dal Gonfalone decorato della medaglia d’oro al merito civile, alla commemorazione dell’Ossario di Forno di Coazze, organizzata dall’Amministrazione comunale, dal Comitato dell’Ossario e dall’Ecomuseo della Resistenza della Val Sangone, che si terrà domenica 3 novembre, con ritrovo alle 9 sul piazzale Maggiore Milano di Forno.

Alle 9.30 il corteo di autorità e cittadini raggiungerà la Fossa Comune: ci saranno la deposizione di fiori e la preghiera comunitaria e si renderà onore ai caduti. Alle 10 all’Ossario si terranno le orazioni ufficiali e alle 10.30 si celebrerà la funzione religiosa, durante la quale sarà data lettura dei nomi dei partigiani trucidati dai nazifascisti nel maggio 1944. L’intera cerimonia sarà accompagnata dalla Filarmonica Coazzese.



La commemorazione, che quest’anno cade a ottant’anni da quei tragici fatti, ricorda il feroce assassinio di 24 partigiani, catturati in alcuni rastrellamenti e rinchiusi nel carcere allestito nella scuola elementare di Coazze: furono condotti a Forno e, dopo essere stati costretti a scavare una grande fossa, vi furono fatti cadere dopo essere stati mitragliati alle gambe, e lì furono lasciati morire per dissanguamento. La cerimonia del 3 novembre è anche l’occasione per celebrare l’anniversario dell’inaugurazione dell’Ossario, costruito per dare degna sepoltura alle vittime, che avvenne il 4 novembre 1945, alla presenza di Ferruccio Parri e del cardinal Maurilio Fossati.