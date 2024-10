Case Atc, i pentastellati piemontesi: "Importanti risultati raggiunti dal governo Conte e dalla giunta Appendino"

"Questa mattina abbiamo preso parte alla presentazione della pubblicazione 'Passione popolare – Piano straordinario per il rinnovamento strutturale e ambientale dell’edilizia sociale 2021-2024', un evento per fare il punto sui lavori realizzati da ATC Piemonte Centrale grazie ai fondi di Superbonus 110%, Sisma Bonus, PNRR, PinQuA e altre agevolazioni". A raccontarlo sono Alberto Unia, Sarah Disabato ed Elisa Pirro (M5S).

"Con grande piacere abbiamo potuto constatare gli importanti risultati raggiunti con le misure del Superbonus 110% e del PNRR, portate a casa dai governi guidati da Giuseppe Conte, e del PinQuA, i fondi del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare che l’Amministrazione Appendino ha saputo intercettare. Perfino l’Assessore Marrone, presente all’evento, ha dato atto degli effetti positivi di queste politiche strutturali, ammettendone la crescente necessità. Un vero e proprio paradosso, nella stessa giornata in cui Giorgia Meloni critica aspramente il Superbonus per distogliere l'attenzione dalle sue politiche scellerate.

Un lavoro importante, quello svolto sull’edilizia sociale negli ultimi anni. Un lavoro che ha permesso di aprire 200 cantieri in 20 comuni su 168 condomìni, per un totale di 3.200 alloggi, con un investimento che supera il mezzo miliardo di euro e con circa 10/15mila persone che hanno lavorato proprio grazie a questi cantieri".

"Positivi anche i dati sull’impatto ambientale, con un risparmio medio per alloggio di circa 6052 kWh all'anno di energia proveniente da fonti non rinnovabili e con una riduzione dei consumi di circa il 50%".