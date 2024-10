Creatività sostenibile, venerdì 8 novembre il mercatino dell’usato di Scuola internazionale di Comics

La creatività, la fantasia e l’immaginazione non costano nulla. E tutte e tre sono indispensabili per pensare a un futuro più sostenibile, che preservi il nostro pianeta dal cambiamento climatico dovuto all’azione dell’uomo e dal collasso.



Una delle ragioni principali dei rischi collegati ai fenomeni estremi che stanno colpendo anche il nostro paese negli ultimi anni - dalle alluvioni al caldo eccezionale, dallo scioglimento dei ghiacciai all’erosione delle spiagge - è la sovrapproduzione industriale, con conseguente spreco delle risorse naturali.



Per tutti questi motivi SCUOLA INTERNAZIONALE DI COMICS di Torino ha voluto dare un piccolo ma significativo segnale, organizzando all’interno dei propri spazi didattici, in via Borgone a Torino, un mercatino dell’usato nella giornata di venerdì 8 novembre dalle 14 alle 18.

“Da un lato è solo un piccolo gesto per spingere le ragazze e i ragazzi a ragionare sul tema e sulla possibilità di sostenere il pianeta anche semplicemente recuperando materiali di lavoro e oggetti che magari non servono più a noi ma ad altri invece sì” ha dichiarato Andrea Serio, Direttore Artistico della sede, “ma dall’altro è un modo molto concreto per aiutare tutti a risparmiare, riutilizzare risorse creative e materiali, e magari passare anche una giornata di socialità diversa dal solito”.



Al mercatino potranno partecipare solo gli ex allievi e gli attuali studenti della sede di Torino a cui sarà data l'occasione di scambiare e/o rivendere materiali artistici e attrezzature usati (ma ancora in buono stato). Ma l’iniziativa ha un significato più ampio e offre uno spunto di riflessione che si può estendere a tutte le scuole di ordine e grado, alle università e a tutti i luoghi in cui avvengono formazione e didattica. È possibile scambiare non solo sapere, pensiero e informazioni, ma anche oggetti, materiali, libri, computer, colori, dando loro una seconda vita e più respiro al pianeta su cui viviamo.



Un piccolo gesto che, sommato a molti altri dello stesso tipo, potrebbe fare una enorme differenza.