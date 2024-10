DIFFUSISSIMA® Torino 2024: tutti gli appuntamenti della settimana

La kermesse DIFFUSISSIMA® si è perfettamente iscritta nel panorama a artistico torinese costruendo soIidi basi per tornare nel 2024 con ancora più artisti ed eventi!

Il fuorisalone che si terrà durante la settimana dell’arte, ha l’obiettivo di portare l’arte contemporanea negli spazi cittadini, coinvolgendo le persone in eventi legati all’arte ma non tradizionali e trasformando la fruizione delle opere in un momento POP, fuori dai tradizionali circuiti.

Due settimane, dal 19.10.2024 al 3.11.2024, in cui oltre 100 artisti emergenti esporranno le proprie opere in più di 100 attività commerciali che saranno presenti sulla nuova mappa, protagonista del fuorisalone torinese

Una guida per questo meraviglioso secondo viaggio alla scoperta dell’arte urbana!

Ecco tutti gli appuntamenti della seconda settimana di DIFFUSISSIMA, ad accesso gratuito per diffondere l'arte a Torino

Gli eventi di DIFFUSISSIMA a Torino . Vi aspettiamo, dandovi l'agenda di alcuni eventi:

Qualche esempio di evento?

28 ottobre: Vernissage mostra collettiva Artisti Artàporter, presso Con/Temporary Space Macario di via Santa Teresa 10 ( link per iscrizione ed orari);

29 ottobre: Mostra DESKTOPIA a cura del Collettivo Mole su intelligenza artificiale e innovazione, presso Palazzo Coardi di Carpeneto (link per iscrizione ed orari) ;

30 ottobre: Federico Masini espone in Consulenza d’Impresa, via Treviso 36 (link per iscrizione ed orari) ;

1°novembre: Vernissage mostra personale Cosimo Damiano Dingeo, Ristorante Silos via Santa Giulia 21/a (link per iscrizione ed orari) .

Arriva il DIFFUSISSIMA Roadshow ad ingresso totalmente libero (orario apertura al pubblico 15:00-19:00)

30 ottobre: Prima tappa del DIFFUSISSIMA Roadshow in via Lagrange, nei pressi di Principi di Piemonte;

31 ottobre: DIFFUSISSIMA Roadshow presso Officine S “DIFFUSISSIMA Meets Paratissima” con la Diffusissima Room presso Paratissima negli spazi di corso Mortara. L’artista russa MARA esporrà nello spazio curato dalla direttrice artistica di Artàporter Alyona Kosareva;

1° novembre: DIFFUSISSIMA Roadshow presso il Centro Commerciale Lingotto, lato via Fenoglietti;

2 novembre: DIFFUSISSIMA Roadshow fa tappa a Barriera di Milano, in piazza Teresa Noce davanti a EDIT Torino;

3 novembre: chiusura DIFFUSISSIMA Roadshow in piazza Solferino.

Partecipate e diffondete la voce.

Abbiamo bisogno del Vostro sostegno!