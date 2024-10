Dalla tv all'ippodromo di Vinovo: Roberta Giarrusso madrina del Gran Premio Orsi Mangelli

La madrina della giornata di trotto all'Ippodromo di Torino del 1° novembre prossimo che avrà al centro del programma il “Gran Premio Orsi Mangelli” sarà Roberta Giarrusso. Un volto amatissimo dal pubblico per i suoi lunghi trascorsi sulle passerelle della moda, quando ha cominciato a farsi conoscere, ma soprattutto tra televisione e cinema. Ma anche una grande appassionata di cavalli a 360°.

Come ha confessato di recente, è un mondo che l'ha sempre affascinata. Ancora di più da quando ha conosciuto e poi sposato suo marito Riccardo, perché il suocero è proprietario di cinque cavalli importanti che frequentano l'ippodromo delle Capannelle, a Roma.

Palermitana di nascita, romana di adozione, Roberta ha cominciato la sua carriera come modella, partecipando nel 2001 anche al concorso di Miss Italia 2001 come Miss Deborah Sicilia e Miss Cinema di Sicilia, indossando poi la fascia di Miss Televolto 2001. Da lì in poi la sua carriera è decollata: ha debuttato come attrice nella fortunata serie tv di Canale 5, 'Carabinieri', vestendo i panni dal 2003 al 2008 di Sonia Martini, diventando una vera icona per i telespettatori italiani.

Da lì in poi un successo dopo l'altro: 'Un caso di coscienza 3', un episodio di 'Don Matteo', la co-conduzione nella seconda stagione de 'I migliori anni' accanto a Carlo Conti. Ancora, la serie 'Il commissario Manara', un episodi de 'I Cesaroni' ma anche tanto teatro e cinema. Ma ha dimostrato anche le sue ottime doti come cantante, partecipando più volte a 'Tale e Quale Show' e come intrattenitrice nel varietà 'Stasera tutto è possibile' di Rai 2. Mamma di Giulia dal 2017, quest'anno è stata più volte impegnata negli ippodromi italiani: a Roma per il Derby di galoppo e più di recente quello di trotto, a Modena e a Tagliacozzo. Sarà la sua prima volta a Vinovo ed è un valore aggiunto alla manifestazione.

Quello del 1° novembre è appuntamento patrocinato dalla Regione Piemonte, dalla Città Metropolitana di Torino e dai sei Comuni racchiusi nel DE.CO. - Denominazione Comunale Distretto Reale di Stupinigi (Vinovo, Nichelino, Orbassano, Beinasco, Candiolo e None).

Tutta la giornata di corse e di eventi, che avrà come suo perno centrale il Gran Premio Orsi Mangelli sarà anche l'unica tappa piemontese per il Palio delle Regioni 2024/2025. Un'iniziativa promossa dal MASAF, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.