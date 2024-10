Parcheggi per disabili e marciapiede al Bivio tra le priorità dei frossaschesi

I tre parcheggi per disabili al Bivio di Frossasco sono scarsamente segnalati e l’accesso al marciapiede è complicato per chi ha problemi motori, perché non ci sono rampe. Sono questi i due problemi principali emersi durante l’incontro organizzato dal Comune sulle barriere architettoniche presenti in paese.

L’Amministrazione Gaido intende abbatterle, approvando il cosiddetto Peba, che mette a fuoco e pianifica l’eliminazione di questi ostacoli.

“Siamo felici per la partecipazione e il riscontro da parte dei cittadini che vivono questi ostacoli nella propria quotidianità – commenta Aldo Remondetto, assessore che si occupa di lavori pubblici, viabilità e urbanistica –. Queste due problematiche ci erano già note, perché persistono da tempo ed erano già previsti interventi nel Piano che andremo ad approvare in Consiglio comunale”.