Tutta da ammirare la nuova collezione CristalDesign della serie Visioni di Aip Porte

Innovazione, design d’avanguardia e funzionalità si fondono in un mondo di possibilità senza limiti. Porte che danno luce, leggerezza, praticità agli ambienti domestici o lavorativi, sempre di grande classe. Elementi quotidiani che diventano quadri sulla parete, dismettendo di essere solo necessari per regalare invece atmosfere suggestive e dare vita alle visioni che ciascuno ha sognato per i propri ambienti.

Il nuovo catalogo di AIP Porte è un concentrato di straordinarie lavorazioni che spaziano dall’eleganza alla praticità senza trascurarsi mai l’una con l’altra e con risultati che sfiorano la perfezione.

Tantissime le evoluzioni, mille le varianti, sorprendenti i materiali e colori, per una personalizzazione al millimetro di affascinanti geometrie. Soluzioni volte a soddisfare le richieste più esigenti, anche con trame, intrecci e canovacci che impreziosiscono e lasciano stupiti.

Di seguito solo alcune delle migliaia di soluzioni, per un accenno di pure bellezza.

Le scorrevoli, esterno e interno muro, doppio scorrevole esterno muro…

Le porte a bilico…

Le suggestioni…

Una precisazione sui vetri. Possono essere richiesti laccati lucidi o satinati, o Satcolor satinati, dove Il vetro utilizzato è uno stratificato 5+5 mm e permette di avere una lastra colorata senza perdere l’effetto di trasparenza e di luce.

La colorazione è effettuata sulla superficie satinata interna della lastra, in questo modo sarà possibile pulire l’anta senza andare a intaccare il decoro, che rimarrà inalterato nel tempo.

E poi la vastissima gamma di maniglie, che sono tutt’altro che optional, e rivestono un ruolo fondamentale: maniglie, serrature e cerniere sono punti nevralgici delle porte “Visioni”.

Funzionali, robusti ed esteticamente essenziali gli accessori che compongono le realizzazioni CristalDesign Vision sono quel valore aggiunto che rende ogni apertura in vetro un inno alla condivisione e un invito al dialogo.

Gruppo AIP - Barge (CN) - www.aipporte.com