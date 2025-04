Al Cinema Massimo, il duo artistico Masbedo presenta il film Arsa

Mercoledì 9 aprile alle ore 19 il Cinema Massimo di Torino ospiterà l'anteprima del film Arsa (2024) diretto dal duo Masbedo, accompagnata da un momento di conversazione tra i registi e Samuele Piazza, Senior Curator delle OGR - Officine Grandi Riparazioni di Torino.

Presentato alla Festa del Cinema di Roma, il lungometraggio è stato prodotto da Eolo Film Productions, in collaborazione con Alciòn e Rai Cinema, con la promozione e la distribuzione di Fandango, ed uscirà nelle sale il 24 aprile 2025. È il secondo lungometraggio diretto dal duo artistico, formato da Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni. ARSA, la cui sceneggiatura è stata realizzata dallo scrittore italiano Giorgio Vasta in collaborazione con Masbedo, vede il debutto sul grande schermo di Gala Zohar Martinucci (2004), nei panni della protagonista, Arsa. Arsa vive nel lutto del padre (Lino Musella, 1980), artista costretto dalle vicissitudini della realtà e da un cinico datore di lavoro (Tommaso Ragno, 1967) a creare statue "belle per finta", piegandosi alle necessità del consumismo. La ragazza, ereditando il suo sguardo sul mondo, crea piccole sculture nel suo laboratorio-silos con i tanti reperti di archeoplastica che raccoglie sulla costa. Finché un giorno non sbarca sull'isola Andrea (Jacopo Olmo Antinori, 1997), e sconvolge il suo mondo.