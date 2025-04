Beppe Giampà rende omaggio a Gaber (insieme a Oskar degli Statuto)

Un ponte musicale tra generazioni nel nome dei grandi cantautori italiani. Esce oggi, lunedì 7 aprile, su tutte le piattaforme digitali "Mia figlia ascolta Gaber", il nuovo singolo di Beppe Giampà, impreziosito dalla straordinaria partecipazione del torinesissimo Oskar Giammarinaro, voce storica degli Statuto.

Il brano è un toccante viaggio musicale attraverso il tema dell'adolescenza e le differenze generazionali, esplorando le complessità e le bellezze del rapporto tra genitori e figli e sottolineando come la musica possa unire passato e presente.

La canzone è anche un esplicito omaggio ad alcuni pilastri della musica d'autore italiana che hanno segnato diverse epoche e continuano a essere fonte di ispirazione: Giorgio Gaber (citato fin dal titolo), Roberto Vecchioni, Francesco Guccini, Fabrizio De André e Lucio Dalla.

La collaborazione con Oskar degli Statuto aggiunge un ulteriore strato di profondità e autenticità. La voce e lo stile inconfondibile di Giammarinaro, frontman della storica band ska torinese, arricchiscono il brano, creando un affascinante mix di sonorità che attraversa le generazioni.

"Mia figlia ascolta Gaber" non è solo una canzone, spiega Giampà, cantautore astigiano dal cuore granata per la sua storica passione per il Toro (cui ha dedicato anche alcune belle canzoni, nel recente passato) ma una riflessione musicale che invita all'ascolto e alla comprensione reciproca tra giovani e adulti. Un invito a riscoprire le radici culturali attraverso gli occhi delle nuove generazioni, che possono trovare nei grandi cantautori del passato una fonte di connessione e significato.

Il videoclip del brano è disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=WkODH5Ga-FE