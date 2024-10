La Pattern Group prende casa a Collegno

Ci saranno gli uffici, i laboratori produttivi e logistici, i magazzini e anche un’area relax per i dipendenti: si tratta del nuovo Headquarter di Pattern Group, l’azienda leader in Italia e all’estero per i marchi internazionali di moda di lusso. Il complesso si strutturerà su 20mila mq nell’area industriale di Collegno, al confine con Torino.

Il cantiere è stato inaugurato oggi, mercoledì 29 ottobre, alla presenza del Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone, del Vicesindaco Antonio Garruto, dell’Assessore Regionale Andrea Tronzano, del Sindaco di Torino e di Città Metropolitana Stefano Lo Russo, del Presidente di Unione Industriali Torino Marco Gay, e dei promotori del progetto Luca Sburlati, CEO del Gruppo Pattern, Franco Martorella e Fulvio Botto Fondatori e Azionisti di Maggioranza di Pattern. Un inizio lavori che è tutto da festeggiare: “E’ un giorno importante: un leader mondiale dell’abbigliamento di lusso ha deciso di portare qui a Collegno la sede centrale della propria azienda – spiega il Sindaco Matteo Cavallone -. Senza dimenticare che si tratta di un’azienda molto innovativa: oggi è stato presentato alla città non solo un modello lavorativo ma una riqualificazione di un’area. L’edificio sarà a impatto zero da un punto di vista dell'impronta ambientale, costruito in modo tale che già il cantiere possa essere il meno possibile impattante sull'ambiente e sul traffico cittadino. Un’attenzione alla sostenibilità non solo del prodotto che verrà poi messo in vendita ma anche alla struttura che ospiterà tutta la fase di progettazione e lavorazione”.

Pattern Group, con 13 stabilimenti in 7 regioni italiane, è un punto di riferimento per i marchi internazionali della moda del lusso, operando in tutte le principali categorie di prodotto, dalla ricerca e ingegnerizzazione fino alla produzione. L’utilizzo delle più avanzate tecnologie digitali, come il machine learning e la modellazione 3D, ha permesso all'azienda di consolidare la sua leadership nel settore.

“Siamo davvero contenti: riuscire a essere attrattivi oggi come città per le grandi aziende vuol dire investire e credere nel lavoro sul territorio - sottolinea il vicesindaco Antonio Garruto -, una notizia che rincuora a dispetto della situazione storica che stiamo vivendo. Vedere nuovi investimenti e nuove attività che arrivano qui deve essere motivo per noi per continuare a lavorare così per far atterrare aziende solide qui”.

La squadra di architetti e ingegneri della progettazione strategica della Città si conferma ancora una volta risolutiva nella trasformazione di quest’area di Collegno a luogo attrattivo per le grandi aziende italiane del momento: di fronte a Pattern Group in via Italia c’è lo stabilimento della Leone – al momento in fase di espansione con il raddoppio dello stabilimento– e la Elbi. Un triangolo di grandi aziende che vedranno con la Città di Collegno l’impegno con un progetto comune, il “Chilometro blu” per rafforzare e far partire grandi investimenti nel settore dell’economia circolare.