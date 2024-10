Montagna: Bergesio, grazie a Calderoli e Lega arriviamo a traguardo

“Giornata importante per la montagna: il disegno di legge per il riconoscimento e la valorizzazione delle zone montane, legge quadro fortemente voluta dalla Lega e portata avanti con la consueta competenza e tenacia dal ministro Calderoli, compie un ulteriore passo avanti. Questo provvedimento, infatti, finalmente andrà a colmare una lacuna del nostro ordinamento: oltre il 54% dei territori italiani è montano, ma manca una precisa definizione di cosa è la montagna per assicurare ai territori davvero montani tutto il supporto di cui c’è bisogno. L'impegno del Governo è mettere in campo una vera e propria strategia per queste aree, straordinarie risorse per il Paese che vanno salvaguardate e valorizzate. È assolutamente necessario garantire sia maggiore tutela dei servizi essenziali ai cittadini (sanità, scuola, connessione, mobilità), sia incentivare lo sviluppo e le misure a sostegno del tessuto socio-economico, così da contrastare lo spopolamento e ridurre i divari territoriali. Dobbiamo promuovere l'agricoltura e la gestione forestale, tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano. Il disegno di legge per la montagna è frutto di un cammino lungo e impervio - come sono le nostre terre alte - e grazie al forte impegno della Lega, sta per arrivare al traguardo”.

Lo ha detto il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, intervenendo in Aula nel corso della discussione generale sul ddl sviluppo zone montane.