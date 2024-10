Collegno, il Palazzetto dello Sport si amplia e raddoppia con piscina esterna, nuovi spogliatoi e spazi per padel e accoglienza al pubblico

Il palazzetto dello sport della Città di Collegno si appresta a diventare un polo sportivo aperto 12 mesi l’anno a più discipline e centro d’incontro cittadino per il tempo libero.

All’attuale struttura che conta campo da basket, sale congressi, piste per il pattinaggio, campi da tennis e palestre si andranno ad aggiungere una piscina all’aperto divisa in due zone (una per adulti di 25 metri per 12,50 e una per bambini di 7 metri per 4 e con altezza massima di 60 cm), 3 campi da Padel al coperto, riqualificati i 2 campi da tennis già presenti, oltra a un nuovo blocco spogliatoi e strutture per biglietteria, accoglienza e food esterne.

Il costo dell’intervento è di circa 1 milione di euro e sarà totalmente a carico della Sport Event Academy attuale gestore dell’impianto grazie ad un accordo raggiunto con l’Amministrazione comunale.

“Questo è un esempio di collaborazione virtuoso tra pubblico e privato – spiega il Sindaco Matteo Cavallone – in cui si raggiungerà una gestione più efficiente per il gestore e la Città aumenta l’offerta sportiva per i propri cittadini mettendo a disposizione di tutti nuove possibilità di discipline sportive e spazi rinnovati e confortevoli”.

“Sport Event Academy si occupa di sport. Qui al Palazzetto ci teniamo che grandi e piccoli possano interagire con le discipline sportive per conoscerle e divertirsi - spiega Fabrizio Milone, presidente della società -. Investiamo su Collegno perché vogliamo puntare sempre di più sullo sport. La piscina garantisce l’utilizzo anche d’estate quando i corsi solitamente finiscono. E l’inserimento di una scuola padel sottolinea l’attenzione anche su questo sport richiesto sempre di più”

“Un progetto di riqualificazione e di ampliamento del nostro palazzetto dello sport che ci ha appassionato da subito. Parliamo di un impianto sportivo che ha una storia in città, ed è stato sempre il luogo di importanti manifestazioni sportive e non solo. Il nostro programma elettorale ha obiettivi chiari sul tema dello sport, tra questi, la valorizzazione dei nostri impianti. Penso che questo intervento sia coerente con i nostri obbiettivi di mandato e sono certo che la nuova struttura piacerà molto ai nostri cittadini perché sarà in grado di ampliare l’offerta sportiva a vantaggio della comunità” – afferma l’Assessore allo Sport Gianluca Treccarichi.

Il progetto è stato presentato martedì scorso nei locali del palazzetto durante la riunione della 3a Commissione Consiliare presieduta dalla Consigliera Serena Bua e presentato ai cittadini e associazioni presenti.

“In questo modo si renderanno utilizzabili le aree esterne al Palazzetto con nuove discipline e punti di attrazione non solo sportive – conclude il Sindaco – ma andremo inoltre a migliorare la qualità ambientale e urbana della zona anche grazie ad un sostanzioso aumento delle alberature e miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture riqualificate”.