Dal 4 al 29 novembre il municipio di Grugliasco ospita la mostra del pittore Marco Marcarelli

Esporrà in una splendida mostra in municipio, il pittore Marco Marcarelli, nato a Torino e residente a Grugliasco, dal 4 al 29 novembre, nello spazio espositivo del Municipio, in piazza Matteotti 50, dal lunedì al giovedì, dalle 8,30 alle 16 e il venerdì dalle 8,30 alle 14, con ingresso gratuito.

Marco Marcarelli inizia a disegnare come autodidatta e nel 1985 segue le lezioni da Lia Laterza. Negli anni successivi segue un corso annuale di Trompe l’oeil da Lella Burzio a Torino. Frequenta per circa due anni lo studio di Sergio Albano dove si svolgono sedute di disegno dal vero con la modella e perfeziona le varie tecniche pittoriche. Frequenta per cinque anni il “Corso libero del nudo”istituito dall’Accademia di Belle Arti di Torino dove apprende le tecniche di incisone dai professori Franco Fanelli e Ermanno Barovero e dove segue le sedute di disegno con la modella. Frequenta nel 2008 il laboratorio di incisione a Chieri dedicato a Gianni Demo. Vive e lavora a Grugliasco.