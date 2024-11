Ieri Luserna San Giovanni si è riempita di banchi, oggi tocca ai bovini e alla salute [FOTO]

Un 1° novembre speciale quest’anno per la Fiera dei Santi di Luserna San Giovanni. Il primo giorno della tradizionale festa, caratterizzato dall’apertura dell’esposizione commerciale con più di 260 banchi nell’area degli impianti sportivi, ha coinciso infatti con il giorno del mercato settimanale con i commercianti in piazza Partigiani, via Ribet, piazza Savines Le Lac.

Oggi, sabato 2 novembre, in centro paese c’è la giornata della salute intitolata a Sergio Bertin con screening gratuiti, mentre agli impianti sportivi arriva la rassegna zootecnica commerciale di bovini. Riaprono inoltre gli spazi commerciali e la fattoria didattica con le sue occasioni per incontri ravvicinati con gli animali, prove di mungitura e battesimo della sella.