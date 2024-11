Monumenta Italia, a Torino prosegue il progetto per la parità di genere nell'arte

Prosegue l’opera di Monumenta Italia, progetto di arte pubblica ideato da Irene Pittatore e curato da Lisa Parola e Tea Taramino che attraverso video e manifesti intende sensibilizzare e far riflettere sull’esigua presenza di monumenti dedicati alle donne e alla loro storia nel patrimonio artistico urbano e su cosa significhi parlare di monumentalità e memoria in una società sempre più complessa e globale. Questa mattina una nuova fase del progetto è stata inaugurata nella sede dell’Assessorato alla Cultura della Città di Torino.

Un gonfalone in tessuto è stato affisso questa mattina, alla presenza dell’artista e degli assessori alla Cultura e alle Pari opportunità Rosanna Purchia e Jacopo Rosatelli, in via Meucci 4, sede dell’assessorato alla Cultura e di molti uffici comunali. L’opera principale del progetto denuncia l'assenza anche a Torino, città con un importante patrimonio monumentale, di monumenti dedicati alle donne. A partire da lunedì prossimo, 11 novembre, e fino a lunedì 2 dicembre, una serie di manifesti d’artista sarà esposta anche nelle biblioteche cittadine. Saranno coinvolte la Biblioteca Civica Alberto Geisser di corso Casale 5, il punto di servizio bibliotecario I ragazzi e le ragazze di Utoya di via Zumaglia 39, la Biblioteca Civica Cesare Pavese di via Candiolo 79 e la Biblioteca Civica Cascina Marchesa di corso Vercelli 141/7.

“Se è vero che, come spesso ricordiamo - ha dichiarato l’assessora Rosanna Purchia - la cultura è il terreno su cui costruire il cambiamento, allora anche il patrimonio statuario cittadino deve partecipare alla costruzione di un futuro più inclusivo e giusto. Monumenta Italia è un invito a chiedersi cosa e chi rappresenta la nostra arte. Un’opportunità di riflessione che abbiamo voluto diffondere a tutte e tutti accogliendo l’iniziativa nelle nostre biblioteche, luoghi che promuovono la condivisione culturale e il dialogo, dove questi manifesti trovano una casa naturale”.

“Come Città siamo orgogliosi di riaccogliere a Torino il progetto artistico di Monumenta Italia – ha commentato l’assessore Jacopo Rosatelli -. Torino è sempre pronta ad accogliere proposte e iniziative che vanno nella direzione di una società più giusta e il progetto che Irene Pittatore porta avanti, cercando di creare attraverso la sua arte consapevolezza sul tema dell'uguaglianza di genere, viaggia certamente su questa strada”.

La scelta di esporre queste opere a novembre, frutto di una decisione condivisa tra l’artista e l’amministrazione, non è casuale: il 25 novembre cade infatti la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.