Pianezza, allo Stadio GSD Lascaris le riprese per lo spot di Verizon con Timothy Weah

Lo scorso 23 ottobre, lo Stadio GSD Lascaris di Pianezza ha ospitato le ultime riprese della Next Level Series di Verizon, fornitore statunitense di banda larga e di telecomunicazioni.

Protagonista della campagna è l'attaccante della Juventus Timothy Weah, figlio della leggenda del calcio George Weah.

Diretto dal regista americano Conrad Golovac, noto per il suo lavoro con marchi come Adidas, Barbie e Pepsi, il progetto è stato prodotto da JJ Castillo dell'agenzia For Soccer, con il supporto completo di ORBIS Production, guidata dal produttore esecutivo Mike Lisjak.

La campagna partirà a fine dicembre.