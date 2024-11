Al CineTeatro Baretti, la prima edizione del Freak Film Festival: la rassegna per il benessere dei giovani

Il Freak Film Festival nasce tra le mura del CineTeatro Baretti dal progetto Feel Good Be Good con l’obiettivo di promuovere il benessere tra i giovani affinché possano esprimersi al meglio e avere un impatto positivo sulla comunità, permettendo loro di diventare protagonisti del cambiamento e di assumere un ruolo di responsabilità nella società.

Venerdì 8 novembre inizierà il viaggio del Freak, volto a sensibilizzare sulla posizione di marginalità dei giovani nella società odierna.

Le proiezioni cinematografiche saranno affiancate dai Talk di Alessandro Redaelli e di Andrea Gatopoulos.

Sabato 9 novembre svilupperemo i temi del festival in un fil rouge che ci permetterà di indagare la necessità e il bisogno di essere notati, in questa lotta continua per la visibilità: “cosa si è disposti a fare pur di essere visti?”

L’analisi del sistema passerà attraverso le figure del ribelle, dell’inadeguato, del conformista e del radicale.

Nella giornata conclusiva di Domenica 10 novembre verranno proiettati 10 cortometraggi, i migliori di questi saranno premiati dalla nostra giuria.

Ma il Freak Film Festival non è solo cinema e nella serata di apertura avremo modo di festeggiare l’inizio della prima edizione con il concerto di Vashish, protagonista di Funeralopolis – A Suburban Portrait, e Nor PsychoHead; la serata sarà aperta da Gheddi.

Domenica pomeriggio, per chi si sarà particolarmente affezionato al Freak, sarà possibile portarsi a casa una grafica in edizione limitata, sarà infatti possibile assistere a un momento di serigrafia live con il Laboratorio Zanna Dura.

Gli spettatori, di tutte le età, sono invitati a partecipare per condividere riflessioni, in un dialogo arricchente per tutta la cittadinanza.

Tutti i film sono in versione originale con i sottotitoli in italiano.