Dave Moretti e Gianfranco Nasso in concerto all'Osteria Rabezzana, venerdì 8 novembre alle ore 21.30.

Blancos nasce da un'idea di Dave Moretti, noto armonicista blues torinese che ha rappresentato l’Italia agli European Blues Challenge 2015 ed affiancato sul palco, tra gli altri, Luther Dickinson, Sonny Rhodes, Kenny Neal, Andy Just, Francesco Piu, Hook Herrera, Alan Brunetta. A completare il progetto, si unisce il navigato bassista Gianfranco Nasso, con alle spalle alcuni dischi pubblicati da Mescal/Sony ed Emi con la storica band torinese dei Mambassa.

Ispirati dal gospel, dal blues e dal folk, i Blancos cercano il loro suono nelle radici musicali dell’umanità, con un approccio dichiaratamente acustico. Ripensando l’ossatura della batteria, con l’inserimento di bidoni al fianco dei tradizionali tamburi e l’utilizzo di bacchette autocostruite con la saggina, propongono una loro peculiare chiave di lettura dei colori e della musicalità afroamericana, scendendo però a patti con la propria genesi musicale e i suoni che hanno nelle orecchie.

Nel 2023 è uscito “Short Songs, To Be Strong” il loro disco d’esordio per Bonzo Recording, nuova etichetta discografica indipendente. Riscoprendo una manciata di canzoni scritte da Dave Moretti in diversi anni e mai pubblicate, la band coltiva la purezza dei suoni delle chitarre acustiche, dobro e weissenborn su una trama di percussioni e basso, arricchita nei vari brani da cori gospel, fiati, organo Hammond, mandolino, violino e violoncello. Dieci brani che affrontano con urgenza i temi della modernità, parlando di discriminazioni, incertezze, bellezza e contraddizioni dei tempi che viviamo.



Per info: www.osteriarabezzana.it