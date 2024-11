Quarant’anni sempre di corsa per la Podistica None

Quarant’anni all’insegna della passione della corsa podistica e della sua promozione in paese nei Comuni limitrofi. La podistica None ha festeggiato questo suo importante traguardo il 26 ottobre.

“Al momento i tesserati sono 87, sia uomini che donne dai 20 anni fino oltre agli 80” elenca il presidente Giovanni Giletta. Una tendenza che si è mantenuta costante negli anni. “Abbiamo avuto anche dei ragazzini, ma sempre figli di soci. Non c’è un settore giovanile perché non abbiamo la possibilità di allenarli”.

I tesserati nonesi hanno conquistato più volte dei titoli italiani: “Partecipando a campionati italiani, sia della Federazione Italiana che della Uisp, a livello individuale abbiamo vinto tra i 15 e i 20 titoli, mentre a livello di società siamo arrivati quattro volte secondi”.

Nata nel 1984 da un gruppo di amici di None, l’associazione è sempre stata impegnata nella divulgazione della corsa podistica campestre e su strada a livello amatoriale. Quando è stata fondata il Consiglio direttivo era composto da Tiziano Tomasi, presidente, Ezio Ferraris, vicepresidente, William Cavalli, segretario, e dai consiglieri Giuseppe Mantegna, Vincenzo Pirozzi, Giuseppe Quaglia, Francesco Violi, Antonio Cascone, Agostino Santomauro e Domenico Gaglio. Dopo Tomasi, alla guida della Podistica None ci sono stati Agostino Santomauro e Giovanni Giletta, attualmente al suo diciassettesimo anno come presidente.

Le manifestazioni organizzate durante l’anno sono cinque. “A marzo proponiamo il Trofeo Ferraris, in memoria di Stefano Ferraris, figlio del primo vicepresidente”, racconta Giletta. Un evento che registra una grande partecipazione. “Nel 2019, ad esempio, ha contato 1.102 iscritti. Il prossimo anno giungerà alla sua quarantesima edizione. Sempre a marzo abbiamo presentato per la prima volta la Just The Woman I Am. C’erano quasi 300 partecipanti e sicuramente la riproporremo il prossimo anno”.

Verso fine aprile viene organizzata una corsa per i cinquenni dell’asilo di None, mentre in autunno si propone la Ciocorun: “Normalmente si presentano 400 partecipanti e facciamo correre circa 200 bambini delle scuole di None, dall’asilo alle medie”.

L’ultimo appuntamento è invece inserito nel periodo che si avvicina a Natale: “Insieme alla manifestazione che una volta si chiamava ‘None al Cioccolato’ e quest’anno sarà ‘Natale al Cioccolato’, il 30 novembre faremo la Babbo Walk, una camminata per None vestiti con qualcosa che ricordi il Natale”.