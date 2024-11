Inaugurata a Grugliasco la rassegna itinerante "Vigiliinarte"

L’inaugurazione torinese di questa mattina si è tenuta presso la Direzione Regionale del Piemonte in Strada del Barocchio 71 a Grugliasco, alla presenza delle istituzioni e del Direttore Regionale Alessandro Paola e sarà aperta al pubblico e a tutti coloro che vorranno scoprire il talento artistico dei Vigili del Fuoco d’Italia e d’Europa. Quest'anno, infatti, la mostra “Vigiliinarte” ha esteso la partecipazione ai colleghi Vigili del Fuoco dei Corpi europei, creando un dialogo interculturale e una celebrazione del talento artistico che abbraccia tutta l’Europa.

La rassegna che verrà esposta, grazie anche alla collaborazione dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, rappresenta una parte delle opere opere realizzate da dipendenti del Dipartimento, sia in servizio sia in pensione, senza limiti di tecniche artistiche o di espressione: dai dipinti alle sculture, dalle fotografie alle arti visive, anche attraverso il riuso creativo di materiali. Una giuria dell’Associazione Culturale Massenzio Arte ha curato la selezione delle opere, che sono state raccolte in un catalogo a documentare il valore artistico e umano della mostra.