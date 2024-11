Cosa scegliere dopo le medie? A Carmagnola il 13° Salone dell’Orientamento Scolastico

L’Assessorato all’Istruzione del Comune di Carmagnola organizza il 13° Salone dell’Orientamento Scolastico, rivolto in particolare a famiglie e studenti delle scuole medie di Carmagnola e dei comuni limitrofi. La manifestazione è in programma giovedì 28 novembre 2024 presso la Sala Polivalente Antichi Bastioni, sito nell’omonima piazza, con ingresso libero dalle ore 9:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00.

I ragazzi e le loro famiglie potranno incontrare le scuole superiori e le agenzie formative, avere materiale ed informazioni sui percorsi di studio. Per tutta la giornata docenti ed orientatori saranno disponibili ad approfondimenti e rispondere a domande rispetto ai percorsi formativi.

Per ampliare e rendere maggiormente completa l’informazione, il Salone sarà aperto ad offerte formative ubicate anche in altri territori e/o indirizzi di studio/corsi non presenti nell’area territoriale di riferimento.

Inoltre, l’Informagiovani e Lavoro del Comune di Carmagnola, in collaborazione con la Cooperativa Orso, presenterà "La città dei mestieri", gioco educativo ideato dalla Cooperativa Orso con l’obiettivo di far avvicinare i giovani in modo ludico al mondo del lavoro. Gli studenti potranno conoscere nuovi mestieri, ampliare le loro conoscenze su altri già conosciuti, riflettere sulla formazione e sulle competenze necessarie per svolgere determinate professioni. Il gioco può diventare un’importante occasione di confronto sul percorso di studio e sul percorso professionale che più si avvicinano alle abilità di ogni giovane.

Sarà possibile partecipare ad una sessione di gioco libera semplicemente preiscrivendosi sul momento. Saranno i benvenuti anche insegnanti ed educatori che potranno cogliere l’occasione per riflettere e confrontarsi sul tema dell'orientamento alle professioni anche in giovane età.

Saranno i benvenuti anche insegnanti ed educatori che potranno cogliere l’occasione di riflettere e confrontarsi sul tema dell'orientamento alle professioni anche in giovane età.

Per informazioni sul Salone è possibile contattare l’Ufficio Istruzione del Comune di Carmagnola ai numeri di telefono 011-9724275/351 o scrivendo a istruzione@comune.carmagnola.to.it

Per informazioni e prenotazione sulle sessioni di gioco “La Città dei mestieri” occorre contattare l’Informagiovani e Lavoro del Comune di Carmagnola al numero di telefono 011-9710196 o scrivendo a info@centrocompetenzecarmagnola.it